Ministr Bartoš: Nestalo se, že bych někdy předjímal, kdo někde bude sedět

Jsem často prost jet v nějaké osobní rovině. Já si rád vyslechnu, proč - a na tom návrhu a jak by měla vznikat digitální agentura, byla shoda všech lidí, co jsou v IT segmentu dávno předtím, než byly volby ještě v minulém volebním období. Rád si poslechnu, proč ten koncept asi z pera pana Zajíčka nebo ten koncept, který jsme my připravili, v čem je rozdílný. Myslím si, že u těch hlavních návrhů byli zástupci koaličních stran a jejich IT experti, tudíž i pan Zajíček.

Nevím, proč tady zaznívá jméno Ondry Profanta, který pracuje na MMR. Výběrové řízení, bude klasicky vypsáno. Bude tam člověk, který to u řízení vyhraje. Mně se nestalo, že bych někdy předjímal, kdo někde bude sedět. Dosavadní výběrová řízení na pozice na MMR vždycky byla řádně, a Piráti dělají dokonce výběrová řízení na vlastní pozice lidí, které obsazují, pokud neprošli. Já bych si tohle vyprosil.

A u paní Dostálová já tedy nevím, ale na Ministerstvu pro místní rozvoj já bych se klidně s vámi pobavil o digitalizace, ale existovala jedna tabulka navržené architektury, a to tak, aby vysosla, a mně je jedno, jestli jsou české, nebo evropské peníze, aby vysosla celkovou alokaci 1,6 miliardy dohromady z IRIPu a z Národního plánu obnovy, aby se naprogramovaly systémy, které stát už má, třeba integrační platforma. Do té diskuse se vstoupilo na základě tady té tabulky. Já nevím, kdo tam na tom vyšíval. Já jsem identifikoval, že rozhodnutí ministryně, které se řeší, že tam byla paní na IT oddělení a suplující ředitel. A s tím jsme měli jít do výběrka!

My nebudeme čerpat peníze z IROPu z toho minulého období. My tam máme projekty, tam nezůstanou peníze, o které by Česká republika přišla, ty se vyčerpají. Budeme čerpat z IROIPu rok 2021-2027. Ta částka bude výrazně nižší, než o kolik se tady plánovalo čerpat z toho předchozího programového období, a bude to architektonicky správně a budeme šetřit i ty evropské peníze, včetně Národního plánu obnovy.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády

