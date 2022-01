Ministr Bartoš: S odebráním pravomocí obcím nesouhlasíme

reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Já bych si dovolil v rámci úvodního slova předkladatele poznamenat, že se jedná vlastně o původní návrh, takže já budu vystupovat ještě v tom momentě, kdy jsme tento návrh předkládali společně s panem Martinem Kupkou, Věrou Kovářovou, Janem Jakobem, Markem Výborným z pozice poslanců.

Dovolte mi, abych vám představil návrh na změnu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Návrh Sněmovně předložila skupina poslanců 23. 11., vláda jej projednala 1. 12. a přijala k němu souhlasné stanovisko.

29. července 2021 vyšel ve Sbírce zákonů tzv. nový stavební zákon. Ten stavební zákon nevycházel úplně z vládní předlohy, ale nakonec pomocí komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, které přednesl pan poslanec Kolovratník, se vlastně vrátil na ten původně Ministerstvem pro místní rozvoj a v té době paní ministryní Klárou Dostálovou předložený původní návrh zákona. Na textu tohoto pozměňovacího návrhu včetně jeho základních principů neexistovala žádná široká politická shoda a my jsme i jako skupina poslanců pod výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj předkládali komplexní pozměňovací návrh. Já si myslím, že na tomto typu legislativy - a my jsme to avizovali - který má takovýto zásah, musí být výrazná politická shoda. Ta nebyla naplněna.

V důsledku toho - a to jsme také avizovali - hrozilo, že stavební zákon bude předmětem nějakých dalších změn, měl by být stabilní, měl by být konsenzuální, což, jak jistě uznáte, je v případě stavebního řízení krajně nežádoucí a časté změny stavebního zákona pak neumožňují dlouhodobě plánovat. My jsme jako poslanci tenkrát opozičních stran nesouhlasili s tím, že by měla vzniknout nová struktura stavebních úřadů a odebrat vlastně tuto pravomoc obcím, a avizovali jsme, že s tímto zákonem chceme prioritně v tom dalším volebním období pracovat.

Co se stalo? My jsme tento zákon předkládali ještě vlastně minulý rok a měli jsme ambici tento návrh projednat ještě v minulém roce, leč, jak se ta situace vyvíjela s jmenováním vlády, vláda nastoupila fakticky do funkcí 21. 12., sedmnáctého byla jmenována a tato ambice se nám nepodařila naplnit. Nicméně jsme hovořili s paní ministryní Dostálovou tenkrát, že určitě budeme muset otevřít tento zákon hned zpočátku, neboť tím, jak ten zákon nabíhá, vznikly pouze formálně ony struktury, které v novém návrhu stavebního zákona budeme měnit resp. chceme dát přednost řekněme té procesní integraci tak, jak byl navržen ten komplexní pozměňovací návrh skupiny poslanců, raději, než aby vznikla ta pyramida stavebních úřadů, což se, protože teď máme již nový rok 2022, formálně a papírově stalo. My ovšem touto cestou jít nechceme a v rámci tohoto zákona chceme - a teď opravím to slovo - tuto změnu zrušit, my ji budeme muset vrátit, aby nezačal probíhat ten proces obsazování a faktického vzniku té sítě krajských stavebních úřadů.

Co hodnotím kladně - a o tom jsme také hovořili v minulém období - je vznik toho speciálního stavebního úřadu, který vzniká, bude fungovat. Z principu věci je to potřebný úřad, neboť řada staveb strategického významu je výrazně nadregionální. Máme ambice v tomto roce začít či pokračovat v nějakých velkých stavbách, takže speciální stavební úřad vzniká.

Návrh byl původně předložen v devadesátce, aby jej bylo možné schválit již v prvním čtení. Nicméně já bych tento návrh - a přečtu to potom v další rozpravě - chtěl stáhnout. Pojďme se bavit o zkrácených lhůtách nebo standardních lhůtách projednání tohoto zákona skrze výbory. Je nutné reagovat na tu vzniklou situaci a my máme ambici - je to i v programovém prohlášení vlády - projednat, připravit a standardním způsobem konsenzuálně před Sněmovnu předložit tu novelu stavebního zákona tak, jak jsme ji navrhovali v tom minulém období, bez té nákladné transformace, u které Ministerstvo vnitra v tom předchozím volebním odhadovalo náklady zhruba 20 miliard. A budeme potom v další části tohoto roku na tomto návrhu, který teprve přijde do Sněmovny, hledat konsenzus.

V tuto chvíli je zde tedy sněmovní tisk 63, který řeší situaci náběhu té sítě stavebních úřadů, která je sice formální, ale není faktická. My jsme se rozhodli, že se tímto směrem nevydáme. A já se dále třeba vyjádřím ještě v obecné rozpravě k tomuto tisku. Nicméně tento zákon je velmi jednoduchý, potřebujeme v danou chvíli, aby nedocházelo k naplňování struktury, která v budoucnosti stavebního řízení nebude používána.

Děkuji.

