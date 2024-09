Ministr Bartoš: Žádné výzvy k odchodu z vlády předkládat nemíním

Dnes si sedneme s Vítem Rakušanem a zástupci STAN. Je třeba dořešit procesní věci, jednání předpokládá i koaliční smlouva, kterou jako vždy ctíme... No a taky je to normální slušnost - mluvit s lidmi z očí do očí.

Žádné výzvy k odchodu z vlády jim předkládat nemíním, naše motto "společně do vlády, společně do opozice" platilo před třemi lety, kdy se vstup vyjednával. Nyní je situace jiná. Důvěru Pirátů včerejším způsobem jednání pan premiér i ODS finálně ztratili, je ale na vyhodnocení každého, jak se k tomu postaví.

Co je pro Piráty naopak klíčové - jasně si říct, že máme se STAN nadále společný program, který je třeba za obě strany plnit. Je v něm mnoho zásadních věcí, které zlepší životy lidí, posunou naši zemi k lepšímu. A ty je třeba dotáhnout. Jde například o můj zákon o podpoře bydlení, na který se čekalo třicet let, rozjeté investice do výstavby dostupného bydlení, rozšíření předškolní péče, modernizace vzdělávání a mnohé další.

Jen tak můžeme zabránit tomu, aby naši zemi ovládli oligarchové, komunisté a extremisté.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

