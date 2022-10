Ministr Baxa: Cílem návrhu rozhodně není ztížení boje s dezinformacemi

reklama

Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážení hosté,

ve třetím čtení dnes projednáváme návrh novely autorského zákona a dalších souvisejících zákonů, který transponuje dvě směrnice Evropského parlamentu a Rady. Myslím si, že jsem už ve druhém čtení poměrně podrobně představil nejenom samotný návrh novely, ale také to, co bylo už načteno...

Paní předsedkyně, děkuji. To, co bylo načteno při jednání garančního výboru a chci komentovat i další části toho návrhu. Dovolte mi, abych jenom řekl předtím, než okomentuji některé pozměňovací návrhy, speciálně tři důležité poznámky. Tou první je to, že jsem rád, že jsme se naším společným jednáním dobrali toho, že se o tomto zákoně může hlasovat ve třetím čtení. Jedná se, jak už jsem zmiňoval, o transpozici, kde jsme ve velkém zpoždění a pokud se nám dnes podaří tento návrh zákona ve třetím čtení projednat a schválit, tak se řekl bych velmi vzdálíme od možnosti toho, že by bylo proti nám zahájeno řízení, které by obsahovalo nějaké finanční sankce.

Druhá věc je ta, že - a to platí při každém otevření autorského zákona na legislativní půdě - že tento návrh vyvolal samozřejmě řadu reakcí od dotčených aktérů. Pro autorské právo speciálně platí to, že balancuje situaci v prostředí, kde se scházejí a rozcházejí různé zájmy a kde je zapotřebí velmi opatrně v tomto ohledu našlapovat. Patří mé velké poděkování mým kolegům z Ministerstva kultury za velmi detailní a podrobnou debatu, kterou vedli s těmi aktéry v době, kdy se připravil návrh té transpozice a připravili návrh, který byl všeobecně akceptovatelný, nicméně poté, co měl dojít na půdu Poslanecké sněmovny, tak k tomu nedošlo, myslím si, že v nějaké míře také nepříliš velkou energií mých předchůdců v ministerské funkci toto dotáhnout, takže já jsem nakonec tento návrh sem přinesl. Řekněme, že vyvolal celou řadu dalších iniciativ, které se v tom nějak objevují a které budu následně komentovat.

Třetí věc, dámy a pánové, je taková, že jsme v tuto chvíli sladěni k velké většině pozměňovacích návrhů, které okomentuji, s jednou výjimkou, kterou také detailně zmíním. Považuji za velmi poctivé říci, jaké je stanovisko ministerstva k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům, protože to je nejenom podstatné pro hlasování, ale především pro věc samu.

Dovolte mi, abych nyní okomentoval čtyři pozměňovací návrhy, které se objevily ve druhém čtení, a přidal bych ještě jeden pozměňovací návrh, který už byl odsouhlasen garančním výborem, ale k němuž se teď rozvinula velká debata. První z pozměňovacích návrhů, o kterých bych rád hovořil, je označen ve sněmovním tisku 31/6 jako B. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Laciny a souvisí s nově zaváděným právem vydavatelů a periodik. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit ochranu vydavatelů kromě ochrany poskytované samotným článkem 15 směrnice. Jenom bych chtěl podtrhnout, že vlastně jedním ze dvou hlavních důvodů, proč byla tato evropská směrnice vydána, je vlastně posílení ochrany vydavatelů ve vztahu vůči tak zvaným poskytovatelům služeb informační společnosti s dominantním postavením na trhu. Ten termín "poskytovatelé služeb informační společnosti označuje především ty největší platformy, zmínil bych třeba Google nebo Facebook, a vlastně celá ta směrnice i ta naše transpozice se vyrovnává s tím, jaké jsou jejich vzájemné vztahy a co vlastně je třeba udělat pro to, aby to prostředí bylo, řekl bych vyrovnanější. Návrh pana poslance Laciny, je tedy výsledkem velmi intenzivních diskusí se zástupci vydavatelů, včetně vydavatelů online periodik.

Chci zdůraznit - a objevilo se to v několika podnětech, které nám do poslanecké pošty přišly v posledních dnech - že cílem poslaneckého návrhu pana poslance Laciny rozhodně není ztěžovat boj s dezinformacemi, anebo omezovat rozvoj těchto služeb informační společnosti do budoucna. Chci to takhle zdůraznit a podtrhnout, že opravdu nebylo naším cílem blokovat boj s dezinformací, nebo obecně omezovat rozvoj těchto služeb.

Dikce těch některých nesouhlasných materiálů, řekl bych, byla velmi naléhavá. Proto považuji za důležité vás ujistit o tom, že některé ty body, které se tam objevovaly, opravdu neodpovídají tomu, co je obsaženo v tom samotném pozměňovacím návrhu. Ministerstvo kultury má k pozměňovacímu návrhu pana poslance Laciny souhlasné stanovisko.

Další pozměňovací návrh, kterému bych se rád věnoval, je pozměňovací návrh označený jako C, který předložili společně kolegové poslanci Michálek a Heller. Tento pozměňovací návrh doplňuje § 23 autorského zákona o negativním vymezení pojmu sdělování veřejnosti v případě rádií a televizí v některých provozovnách. Tady je důležité říct jednu podstatnou věc. Mluví se o pojmu sdělování veřejnosti, který je autonomním pojmem unijního práva a jeho výklad přísluší pouze soudnímu dvoru EU. To znamená, není to náhodné sousloví, které se použilo pro označení nějaké věci, ale je to prostě jeden z klíčových pilířů této části autorského zákona.

Zdůrazňuji, že ustanovení, které je navrhované v tomto pozměňovacím návrhu, je možno vykládat pouze eurokonformně, to znamená v souladu s judikaturou Soudního dvora EU a velmi restriktivně. Znovu zdůrazňuji, velmi restriktivně. Musejí být tedy splněna všechna kritéria najednou, zpřístupnění pro úzký okruh osob nahodilé a nezávislé na přání příjemců a nevýdělečné povahy.

Ve výsledku se tedy tento pozměňovací návrh dotýká omezeného počtu provozoven či spíše konkrétních situací, protože prakticky téměř v každém případě rozhlasový nebo televizní přístroj umístěný a puštěný v provozovně je tam takto umístěn nikoliv nahodile, ale naopak je tam umístěn pro zpříjemnění prostředí a zkvalitnění nabízené služby - typově velké obchody, restaurace a podobně - a tímto nepřímo přispívá k většímu zisku.

Chci tedy zdůraznit, že pozměňovací návrh pánů Michálka a Hellera nenarušuje tento základní princip výkladu toho, co znamená sdělování veřejnosti, ale týká se opravdu nějakého velmi omezeného počtu provozoven a situací. Neboli když použiji zjednodušený termín, může se týkat situací, kdy si paní prodavačka pustí rádio pro sebe ve vedlejší místnosti a zvuk bude nahodile možno zaslechnout i v prostorách přístupných veřejnosti. V tomto případě by se tady neplatilo za provozování, když to řeknu takto jednoduše, tohoto sdělování veřejnosti. Ve všech ostatních případech se to nemění.

Je to návrh, který vyvolává velkou diskusi. My jsme jej na Ministerstvu kultury velmi detailně nejenom diskutovali, ale také vedli debatu s těmi aktéry. Jsme si vědomi, že je to nějaké krajní stanovisko nebo krajní pozice této věci. Ale jsme přesvědčeni, že to naplňuje oba podstatné znaky. Tedy je to soulad s judikaturou Soudního dvora EU. Není to tedy ustanovení, které je proti evropské legislativě a velmi restriktivně tedy splnění všech kritérií najednou musí být uplatňováno. Proto dáváme k pozměňovacím návrhům pánů poslanců Hellera a Michálka souhlasné stanovisko.

Pozměňovací návrh, který byl odsouhlasen garančním výborem, už po prvním čtení vyvolal, zejména teď v posledních dnech, poměrně velké reakce, a proto se k němu ještě vrátím. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Kocmanové, který se týká, nebo který se vztahuje, k takzvanému automatickému blokování obsahu. Používá se pro něj takový ten jednoduchý žargon "overblocking".

Já se k němu chci vrátit proto, že i přestože tento pozměňovací návrh byl garančním výborem po prvním čtení odsouhlasen, nevyvolal ani žádnou větší diskusi ve druhém čtení, tak zdůrazňuji, že v posledních dnech, opravdu v posledních dnech, vyvolal v našich emailových schránkách, řekl bych, takovou malou bouři a já jsem měl několik podnětů v této věci. Tak si dovolím shrnout, proč my tento pozměňovací návrh podporujeme a proč si nemyslíme, že jsou opodstatněné ty obavy, které se objevují.

Chceme zdůraznit, že tímto pozměňovacím návrhem má být upřesněno, že takzvané automatické blokování - tento pozměňovací návrh se týká jenom takzvaného automatického blokování - se bude týkat jen takového obsahu, který je totožný nebo rovnocenný s obsahem nahlášeným nositeli práv. Doplňuje se definice pojmu totožný obsah a rovnocenný obsah.

Tento pozměňovací návrh vychází z pokynů Evropské komise k uplatňování článku 17 směrnice, ze stanoviska generálního advokáta a z judikátu Evropského soudního dvora ve věci žaloby Polské republiky. Jsou nám známy obavy zástupců některých dotčených subjektů, především nositelů práv týkajících se ustanovení o automatickém blokování obsahu. Nejčastěji zaznívající obavy jsou takové, že pozměňovacím návrhem dojde ke zúžení výkladu povinnosti odstranit či zablokovat protiprávně nahraný obsah a že obsah, který by měl být dle názoru nositelů práv zablokován, se na úložištích bude objevovat nadále. Tohoto se tento pozměňovací návrh netýká.

Chci zdůraznit, že samotným cílem číslo dva vedle toho vztahu mezi platformami a vydavateli té samé evropské směrnice je posílit pozici nositelů práv. Smyslem toho, co my tady transponujeme, je to, aby - a já nechci konkrétně nikoho jmenovat, nicméně v českém prostředí rozhodně alespoň jedno toto úložiště je všeobecně známé - tak cílem této transpozice je to, aby se ztížily možnosti tohoto nelegálního užívání obsahu.

Ale to, co navrhuje paní poslankyně Kocmanová, to se toho nijak netýká, že by to mělo ztěžovat pozici těch, kteří jsou nositeli práv. Týká se to pouze situací takzvaných automatických filtrů a nemění se nic na tom, že povinnost blokovat nebo odstranit obsah se bude vztahovat ke konkrétním dílům na základě informací poskytnutých nositeli práv provozovateli úložišť. Vyvolává se podle mého názoru neopodstatněná obava toho, že by pozměňovací návrh paní poslankyně Kocmanové toto zhoršoval. Proto i k tomuto pozměňovacímu návrhu mé ministerstvo klade stanovisko.

Poslední, ten čtvrtý pozměňovací návrh, který bych chtěl okomentovat, je jediný pozměňovací návrh z těch předložených, ke kterému moje ministerstvo dává jednoznačně negativní stanovisko. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové. Souvisí s nově navrhovanou úpravou licenčních smluv v občanském zákoníku. Jedná se o takzvané buyout smlouvy. Pro ty, kteří toto prostředí znají, je to velmi důležitá věc. Pokud bychom hypoteticky měli přijmout to, co paní poslankyně Kovářová navrhuje, tak to bude mít velmi negativní dopad na trh s licencemi a povede to ve výsledku ke zhoršení, zdůrazňuji ke zhoršení, postavení některých autorů a výkonných umělců. Tedy přesný opak, než to, co paní poslankyně pravděpodobně svým pozměňovacím návrhem sledovala.

Je to další z témat autorského práva, které je samozřejmě komplikované, které popisuje situaci. Řeknu-li to zjednodušeně, kdy ti výkonní umělci, autoři, kteří vytvoří dílo, tak buď mohou získat za něj odměnu jednorázovou nebo získávat průběžně odměnu, tak jak je s jejich dílem nakládáno. To také je vždycky předmětem nějakých obchodních vztahů mezi těmi jednotlivými aktéry. Ale to, co navrhuje paní poslankyně Kovářová, by v této situaci nijak nepomohlo. Takže tady dáváme stanovisko negativní.

Závěrem jenom dodám to, že s ohledem na to, že projednávání tohoto návrhu trvalo poněkud delší dobu, tak pan poslanec Heller, pan zpravodaj, po domluvě s ministerstvem přednese technický pozměňovací návrh ohledně změny účinnosti. To je jenom takové avízo k tomu.

Tím že jsme se, dámy a pánové, věnovali této problematice několik měsíců - vyjma toho jednoho pozměňovacího návrhu jsme věnovali velkou pozornost těm předloženým pozměňovacím návrhům - zůstalo ve zdech ministerstva a poslaneckých kanceláří několik dalších pozměňovacích návrhů, které jsme neshledali jako vhodné. Díky tomuto dobrému dialogu mezi poslanci a mým ministerstvem si myslím, že i ve znění pozměňovacích návrhů, které podpoříme, se transpozici podaří schválit v dobrém znění. Proto chci závěrem říci, že ve znění pozměňovacích návrhů, o kterých tady budeme hlasovat, vyjma pozměňovacího návrhu paní poslankyně Kovářové, jednoznačně doporučím tento návrh zákona schválit.

A myslím si, že bude znamenat jak v části, která se týká vztahů služeb informační společnosti a vydavatelů, tak v části, která se týká ochrany autorských práv, zejména ve vztahu k takzvaným úložištím bude velkým přínosem. Děkuju a jsem připraven v rozpravě reagovat na jakékoliv dotazy, které budou předneseny.

