Ministr Baxa: Zvýšení maxima pro pobídky zlepší konkurenceschopnost české audiovize

20.11.2025 7:17 | Monitoring

Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu audiovize na rok 2026 a střednědobý výhled na léta 2027 a 2028.

Ministr Baxa: Zvýšení maxima pro pobídky zlepší konkurenceschopnost české audiovize
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr kultury Martin Baxa

Mávrh bude následně postoupen ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR spolu s návrhem státního rozpočtu. „Jde o další krok české audiovize do 21. století. Od 1. ledna 2025 platí novela zákona o audiovizi, která transformuje Státní fond kinematografie na Státní fond audiovize. Návrh rozpočtu Fondu změny s tím spojené odráží a vznikl ve spolupráci s Ministerstvem financí. Postupně se promítnou jak do příjmů, tak do výdajů. Celkové příjmy Fondu se v roce 2026 předpokládají necelé 2,4 miliardy, což je nejvyšší rozpočet v historii a je skvělé, že se jej, například i díky změnám v systému filmových pobídek, podařilo nastavit,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Změny vyplývající z transformace se postupně promítnou do příjmů, kde jsou nově nastaveny nárokové dotace a jejich výpočty. Ke zvýšení příjmů na podporu audiovize a filmové pobídky dojde postupně prostřednictvím navýšení příjmů z audiovizuálních poplatků (od pořadatelů kinematografických představení, provozovatelů převzatého televizního vysílání, poplatek z poskytování VOD služeb a poplatek z vysílání reklamy od provozovatelů televizního vysílání) cestou zvýšení % odvodu, což následně určí i výši dotací.

Zvýšení maximálního procenta pro pobídky zlepší konkurenceschopnost české audiovize. Pro její výši se použije výpočet stanovený v zákoně. V roce 2026 je na filmové pobídky naplánováno 1,55 mld. V dalších letech to bude minimálně šestinásobek příjmů z parafiskálních poplatků.

Transformační změny se drazí i na straně výdajů, a to nejen ve zvýšených provozních nákladech, ale i v navýšení výdajů na podporu audiovize. Novela zákona o audiovizi přinesla nové oblasti podpory, která se promítne do roku 2026 a 2027. Nový systém je založen na čtyřech kategoriích (kinematografie, televizní tvorba, animace a videohry a infrastruktura audiovize), a odráží rostoucí prolínání různých typů audiovizuální tvorby. V následujících letech se stane mandatorním výdajem (nárokovou dotací) i dotace na provoz a dotace na filmové pobídky.

V návaznosti na postupný průběh transformace Fondu, zejména výběr nově nastavených příjmů z audiovizuálních poplatků, budou původní kvalifikované predikce příjmů i výdajů zpřesňovány v průběhu následujících let při tvorbě rozpočtu a střednědobého výhledu.

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • ministr kultury v demisi
