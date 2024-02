Ministr Bek: Zjistíme úroveň češtiny u žáků cizinců

reklama

Šetření je v tuto chvíli ve stádiu příprav, mělo by být spuštěno asi do dvou měsíců. Jeho garantem bude Česká školní inspekce, která na toto téma vloni vydala tematickou zprávu a další chystá.

"Situace z posledních dvou let nám ukazuje, jak je dostatečná znalost češtiny u žáků cizinců důležitá. Podporu jsme ukrajinským dětem poskytli ve formě výzev na pořádání jazykových kurzů, adaptačních aktivit nebo financování asistentů pedagoga. Nyní chceme zjistit, jak je tato pomoc účinná a rozhodnout se, kam ji v?budoucnu konkrétně zacílit," říká ministr školství mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Jen na dotační programy pro adaptační skupiny a jazykové kurzy dětí z Ukrajiny poskytlo MŠMT dosud cca 452 milionů korun. Další finanční podpora na žáky cizince šla přímo na školy.

"Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem pedagogům a pedagožkám i ostatním zaměstnancům a zaměstnankyním škol za to, jak během posledních dvou let zvládají zapojení dětí, žáků a studentů z jiných zemí, a to především z Ukrajiny, do našeho vzdělávacího systému. Ještě nejsme na konci této cesty, nicméně věřím, že bude nadále úspěšná," dodává ministr Bek.

Kvalitu, operativnost a smysluplnost postupu ministerstva školství při integraci a vzdělávání ukrajinských dětí, žáků a studentů průběžně oceňovalo i mezinárodní prostředí, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v?Evropě nebo Evropská komise a Evropský parlament.

S jazykovou výbavou žáků cizinců souvisí nejen překážky ve vzdělávání, ale například i případy šikany žáků cizinců ve školách. V loňském roce k rizikovému chování žáků zveřejnila zprávu Česká školní inspekce (ZDE). Podle ní počty řešené šikany na základních školách v minulých letech o něco málo vzrostly, což ale nemusí znamenat skutečný nárůst počtu případů šikany, ale právě větší schopnost škol agresivní chování identifikovat, řešit, a tím pádem i vykazovat.

K řešení šikany ve školách lze využít stávající metodickou podporu MŠMT (ZDE), pro pedagogy nabízí Národní pedagogický institut kurzy a přednášky jak šikaně předcházet, včas ji odhalit a řešit. Tématem wellbeingu a podpory duševního zdraví ve školách se MŠMT soustavně zabývá.

Ve školách a školních poradenských pracovištích působí erudovaní pracovníci, jako jsou výchovní poradci, metodici prevence a školní psychologové, kteří jsou znalí postupů při vzniku a řešení projevů šikany a kteří mají odpovídající kontakty na další odborná pracoviště. MŠMT zároveň každoročně vyhlašuje Výzvu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování (více ZDE).

