Ministr Blatný: Oficiální požadavek na Evropskou lékovou agenturu Ruská federace podala minulý týden

reklama

Dámy a pánové,

já jenom odpovím, už jsem to tady říkal, odpovím to jenom znovu. V České republice zemřelo osm lidí, kteří zemřeli v nějaké době po podání vakcíny a nebylo prokázáno, že to bylo v přímé souvislosti. Takže jenom chci naprosto jasně říct, že by nebylo správné, ani pravdivé, říkat, že tady někdo zemřel kvůli podání vakcín, které jsou schválené v Evropské unii. I těch osm úmrtí se velmi pečlivě sleduje a vyšetřuje a nebyl tam prokázán žádný takový efekt.

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 9077 lidí

A opravdu, i když je to psáno na Wikipedii, tak oficiální požadavek na Evropskou lékovou agenturu Ruská federace podala minulý týden. To je informace nikoliv z Wikipedie, ale z vnitřku EMA. Já si taky přeji, aby tato vakcína dostala schválení EMA. Ale jenom abychom to všechno dali do stejného ranku. Nemáme vůbec nikde zajištěno a nikdo neumí dokázat, že by zrovna vakcína Sputnik najednou dodala miliony dávek všem. Ten rozdíl není takový, že by nás měla ruská vakcína zachránit. Ruská vakcína nám nezachrání žádné životy, které by nám nezachránily jiné vakcíny. To prosím není pravda.

To prosím není pravda. A z tohoto pohledu já jenom pořád trvám, a to není vůbec nic proti Ruské federaci nebo proti jakékoli zemi, že musí být postupováno stejně. Budu na tom trvat, dokud budu ministr, budu to opakovat, dokud budu ministr a myslím si, že to je správné, protože je mou povinností chovat se stejně ke všemu a dodržovat tzv. dobrou klinickou praxi a nařízení, která jsou v oblasti medicíny platná v České republice a v Evropské unii. Nemám k tomu moc co dodat a není to, prosím, žádná zlomyslnost, je to snaha chovat se solidně ke všem občanům této země.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Blatný: Elektronizace zdravotnictví na všech úrovních Ministr Blatný: Vláda schválila odměny pro zdravotníky a úhrady převozů do zahraničních nemocnic Ministr Blatný: ČR požádala o umístění pacientů Německo, Švýcarsko a Polsko Ministr Blatný: Restrikce platí mezi okresy, tím spíš pro lidi ze třetích zemí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.