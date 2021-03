Ministr Blatný: Toto mimořádné opatření upravuje rozsah povinnosti poskytovatelů

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3., které je zveřejněno mimo jiné i na našem webu, bylo prodlouženo plošné testování obyvatel České republiky. Je to ale testování, které je primárně určeno pro veřejnost, nikoliv pro zaměstnance firem. Toto mimořádné opatření upravuje rozsah povinnosti poskytovatelů, kteří to testování provádí, určuje, kdo má na co nárok, za jakých podmínek a podobně. Pojištěnec má obecně nárok na provedení antigenního testu v tomto systému jednou za tři dny. Dále je zajištěno, usnesením vlády ustanoveno testování ve firmách, a to prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb nebo prostřednictvím takzvaných samotestů. Je tam jasně ustanoveno a uvedeno, že zaměstnavatel má povinnost zajistit toto testování pro svého zaměstnance, nikoliv tím, že ho pošle na veřejné místo.

Tam dochází zřejmě k tomu zásadnímu nedorozumění, protože firmy tím pádem neplní to, co mají ustanoveno a převádí tuto zodpovědnost na své zaměstnance, které potom nabádají v některých případech k tomu, aby využívali místa, která jsou určena pro veřejnost. V případě takzvaného samotestování, což je to, co je preferováno, zaměstnavatel nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům. V případě zjištění pozitivního výsledku testu je zaměstnanec bezodkladně povinen se spojit s poskytovatelem pracovně lékařských služeb, takzvaným závodním lékařem dříve, nebo registrujícím praktickým lékařem, který rozhodne o následných postupech, konfirmačním testu a tak dále, zadá tuto informaci do systému.

Chci jenom upozornit, že to, jakým způsobem došlo k kurčitým změnám v ceně, nebude v žádném případě reflektováno v navyšování té podpory, protože to by akorát akcentovalo další změny v ceně. Naopak je předpokladem, a to se děje, že se ceny vrátí na své původní hodnoty, tak jak byly nastaveny a ze kterých vycházela ta cenová pobídka. A v současné době z 300 žádostí jich je už téměř 200 schváleno, to znamená, téměř 200 firem nabízí na českém trhu testy. Tyto testy jsou podle našich informací dostupné v dostatečné míře a je možno je zajistit za ceny, které jsou srovnatelné s tím, co firmy dostávají jako tu pobídku.

Takže znovu jenom apeluji na to, aby zaměstnavatelé plnili to, co je v usnesení vlády, zajistili svým zaměstnancům tyto testy v rámci té firmy a neposílali je do veřejných míst, která nemají tuto kapacitu. Přetěžují tím akorát zdravotní personál, který má jiné práce dost, který se stará o pacienty, který zajišťuje očkování. A když by to tak dělali, tak stejně během týdne dojde k zahlcení tady těchto míst a zaměstnanec nebude mít možnost přijít do práce s negativním testem, který je podmínkou k tomu pracovnímu výkonu. Takže tento problém se stejně během týdne vyřeší sám. Já bych chtěl podotknout, že opravdu celé to usnesení vlády je koncipováno tak, že je uložena povinnost tomu zaměstnavateli, aby to zařídil a věřím, že to všichni zaměstnavatelé v průběhu krátké doby budou schopni zajistit. Rozumím tomu, že v počátku s tím mohou mít někteří problémy.

Děkuji.

