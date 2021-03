Ministr Blatný: Žádná z vakcín nikoho nezabíjí

reklama

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, milá paní poslankyně, odhlédnu od toho, že mě překvapuje to, že by někdo měl přístup k e-mailu, který sdílím s panem profesorem Beranem a s panem premiérem, ale to asi není podstatné. Podstatná je ta věc, že je to spekulace, jakkoli si vážím pana profesora, tak toto je spekulace, která se nezakládá na pravdě. Mohu to říct i dvakrát zodpovědně, protože zrovna poruchami krevního srážení se celý život zabývám. A vysvětlení, které nabízí pan profesor, v tomto případě není podloženo žádnou odbornou realitou. A konec konců i právě poměrně detailní vyšetřování všech podezření na úmrtí u jedné z těch vakcín, v rámci které tato podezření vznikla, Evropskou lékovou agenturou i řadou ostatních odborných autorit po celém světě, bylo jednoznačně vyvráceno. Respektive, chcete-li, nebylo potvrzeno, že by tam byla příčinná souvislost.

Takže já jsem se tady tímto sdělením, které jsem opravdu od pana profesora Berana dostal, zabýval. Odpověděl jsem mu na to odborně, nikoli politicky. A to, co je zde uvedeno, nepovažuji za pravdivé a považuji to za jakousi vědeckou diskusi, která může probíhat na vědecké úrovni, tam taky proběhla, byla vyvrácena a následně to bylo potvrzeno i tím, jak na to zareagovaly světové vědecké agentury. Takže zcela zodpovědně říkám našim spoluobčanům, že žádná z vakcín nikoho nezabíjí. Žádné doporučení vakcinologické společnosti nikomu neohrožuje život a tato diskuse opravdu patří z mého pohledu do vědeckých kuloárů, kde bude velice rychle vyvrácena. A jinam nepatří, protože se nezakládá na pravdě. Děkuji.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



