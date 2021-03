Blatný skončí asi v dubnu. O Petříčkovi se rozhodne po sjezdu ČSSD, odhalují dva mediální zdroje

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nejspíše ve funkci skončí v dubnu. Tvrdí to alespoň zdroje z Úřadu vlády a z okolí prezidenta Miloše Zemana. Babiš se měl na Blatného odvolání dohodnout s prezidentem na schůzce v Lánech, ačkoliv zatím spekulace odmítá. Nástupcem Blatného by mohl být ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger.

S informací o Blatného konci přišel server CNN Prima NEWS s tím, že Babiš chce Blatného vyměnit buď příští týden, nebo po Velikonocích. Podle několika zdrojů je hlavním adeptem na post ministra zdravotnictví Petr Arenberger, který by podle svých slov nabídku přijal.

Ačkoliv Babiš plánovanou výměnu dosud popírá, podle několika zdrojů Deníku N se s prezidentem dohodli na pondělní schůzce v Lánech.

„Já jsem se vyjádřil, že neplánuji žádné výměny, co se týká v měsíci březnu, co se týká dubna, tak se uvidí, protože koaliční partner ČSSD má sjezd, kde bude zvolen předseda, a jak to dopadne, to nevím, jestli sociální demokracie přijde s nějakým návrhem,“ řekl Babiš po setkání s prezidentem v Lánech a dodal, že otázkám výměny ministrů se se Zemanem téměř nevěnovali.

To je ale nepravděpodobné, jelikož Zeman výměnu Blatného zmínil již v několika rozhovorech a i před samotnou schůzkou s Babišem. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček měl výměnu naznačit v SMS zprávě, kterou poslal redaktorům Deníku N. „Pan prezident sdělil svůj názor na práci některých ministrů před schůzkou v Lánech, po této schůzce se v otázce ministrů zahalíme v mlčení,“ měl napsat Ovčáček.

Navíc zdroje z Hradu, z Úřadu vlády, ale i třeba z komunistické strany podle redaktorů říkají, že o Blatném se vedla v Lánech dlouhá a detailní řeč a měla padnout dohoda, že po sjezdu ČSSD v půli dubna dojde k Blatného výměně.

Babiš podle zdrojů z Úřadu vlády zatím nechce o Blatného odvolání mluvit, aby to nevypadalo, že jde na ruku prezidentu Zemanovi, který o to několikrát v minulých týdnech žádal. Babiš je prý nespokojený s prací Blatného již delší dobu, ale po Zemanových vyjádřeních ho zatím ve funkci podržel, aby nevyvolal spekulace, že se Zemanem souhlasí v otázce ruské vakcíny Sputnik V.

Navíc prý dlouhou dobu neměl Babiš za Blatného náhradu, ale o jeho odvolání přemýšlí již více než měsíc. I proto prý měl Babiš posílat ministrovi zdravotnictví vytýkací dopisy, které následně unikly do médií, aby byl v případě jeho odvolání krytý. V dopisech mu vytýká mnoho úplných banalit, jako je třeba název programu prevence onkologie.

Babiš v minulosti kritizoval Blatného také za špatný marketing ministerstva, za nepodařenou a opožděnou kampaň k očkování nebo to, že se Blatný dostatečně neradí s odborníky. „Blatný je Babišův otloukánek. Premiér třeba na jednání kabinetu Blatnému vmetl, že jeho číslům, grafům a čárám nevěří,“ řekl CNN Prima NEWS zdroj z Úřadu vlády.

V Lánech se mělo skloňovat také jméno ministra zahraničí Tomáše Petříčka, po jehož odvolání také volal prezident Zeman. Podle zákulisních zpráv se ale má s dalšími kroky počkat právě po sjezdu ČSSD, kde by mohl být Petříček zvolen novým šéfem sociální demokracie a stal by se vicepremiérem. V takovou chvíli by ho Babiš jen těžko mohl odvolávat.

Zvažovala se prý také rošáda, kdy by resort zdravotnictví připadl ČSSD a české diplomacii by nově šéfoval ministr za hnutí ANO. „Protože máme koaliční dohodu, tak dobře víte, že například pan Hamáček musí navrhnout něco panu premiérovi, pan premiér musí něco navrhnout mně a já jenom jako prognostik předem říkám, že pokud mi to navrhne, tak mu vyhovím,“ uvedl k tomu Zeman v Partii televize Prima.

Blatný doposud nechtěl debaty o svém budoucím vládním angažmá komentovat. „Co se týká různých spekulací o mém místě, tak se budu jenom opakovat. Přišel jsem do úřadu dělat práci odbornou, budu ji dělat, dokud k tomu budu mít mandát. A nevidím teď nějaký další důvod se bavit o jiných spekulacích,“ reaguje dlouhodobě Blatný.

