Ministr Blažek: Neobviňuju hnutí ANO, ale celých předchozích třicet let a jejich vlády

Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych rád vysvětlil jedno nedorozumění, a tím vlastně navazuji na paní kolegyni Schillerovou a pana kolegu Babiše. Já jsem nikdy nikde neřekl, že současná opozice je zodpovědná za stav výše platů a nevýše platů v oblasti (Nesrozumitelné.) justice. Já jsem řekl doslova toto - a dal jsem si pozor na to, abych toho neříkal více - že jde o desítky let neřešený problém, což jsem myslel velmi jednoduše - prostě už v devadesátých letech se platové tabulky měly systémově udělat tak, aby byly zvlášť ohodnoceni pracovníci tohoto aparátu, protože do těch tabulek běžných se nevejdou. Za to, že potom někdo udělá nějaký titulek, kde dá Babiše a Blažka, za to já fakt nemohu. A nebylo by pravdivé, kdybych říkal, že to je nějaká věc, za kterou může hnutí ANO. Různé vlády přidávaly, nepřidávaly, ale prostě třicet let jsou ty tabulky špatně, a to neřešily žádné vlády. Tak jsem to myslel a nemá smysl se přít, kdo tam víc přidával, nebo ne. Ale nikdy jsem tohle neřekl, a jestli vás můžu poprosit, opravdu, berme ty noviny, titulky přiměřeně - a copak jste si nevšiml, že titulky často vůbec neodpovídají obsahu toho článku potom? Tak je potřeba přečíst to celé. Děkuji.

