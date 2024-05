Ministr Blažek: Vy jste kultivovaným způsobem dávali sůl do koaličních ran

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo. Já vystupuji teď, protože jsem to slíbil kolegovi Nacherovi, že vystoupím teď, aby mohl reagovat, protože jsem původně chtěl mluvit až v závěrečném slově.

Vy jste tady říkali spoustu různých otázek, dotazů, citovali jste různá stanoviska různých orgánů, institucí, ale pak jste si vlastně oba dva předřečníci sami odpověděli. Oba dva jste vlastně řekli, že nakonec jde o nějakou koaliční shodu, která se tady dnes bude prosazovat, a to je v zásadě za vším. To nebudu tajit. Dovolte mi říci jednu věc, teď vám ublížím schválně, teď vám schválně ublížím, pak vás pochválím za jednu věc.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2651 lidí

Vy jste oba dva kultivovaným, inteligentním způsobem dávali sůl do koaličních ran, protože o nich víte, je to pravda, vy víte, že ty názory byly různé v koalici. Já ale teď musím jako člen koalice říct jednoduchou věc. No prostě je to jakýsi koaliční kompromis, který teď se dostal do fáze schvalování ve třetím čtení. Poslanci koalice budou určitým způsobem hlasovat a já rozhodně nebudu ten, co bych tady, přestože mohu mít na některé věci třeba jiný názor, se tady nebudu předvádět v tom, že mám na něco jiný názor. Taková je politika, stává se to. Já můžu říci, že pokud jde o insolvenční zákon, byl to asi nejkomplikovanější zákon v té koalici, pokud se týká resortu, který dočasně vedu, že těch jednání bylo bezpočet a bylo těžké najít shodu.

Nyní se chci veřejně omluvit panu poslanci Nacherovi, a to je stanovisko k jeho pozměňovacímu návrhu kolem těch registrů vozidel. Tam došlo k tomu, že ústavně-právní výbor i hlasy koaličních poslanců tento návrh schválil. Následně během velmi krátké doby přišlo, a pan poslanec ho, myslím, zná, přišlo stanovisko Ministerstva dopravy, že ta věc není možná technicky. Co tím chci říct? Ten návrh jde nepochybně správným směrem, myslím si, že má podporu i koalice, pokud jde o tu myšlenku. Ale Ministerstvo dopravy tvrdí, že ten zákon, ten návrh, tak, jak je napsán, tak je technicky neproveditelný z různých důvodů. Já tady nechci číst to stanovisko, já doufám, že pan kolega ho, já myslím, že ho má, a dokonce i od nás mám takový dojem, že jsme to posílali, myslím, že ano, před těmi někdy třemi týdny, že to je veřejná omluva za to, že to koaliční poslanci v ÚPV podpořili. Tady to dnes podpořit nemohou z důvodů, které říkám.

Děkuji za pozornost a více říkat nebudu. Děkuju.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Blažek: Snížení rizika zpronevěry peněz z advokátní úschovy Ministr Blažek: Po ODS zůstalo platné zakotvení základních lidských práv a svobod Ministr Blažek: Do právního řádu by se měl zavést princip "ne znamená ne" Ministr Blažek: Legislativní návrhy k rozvodům a nepřijatelnosti tělesného trestání dětí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama