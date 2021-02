Ministr Brabec: Aby tu nevznikl dojem, že Ministerstvo životního prostředí kořistí z krajů, je to naopak

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Aby tady nevznikl dojem, kolegyně, kolegové, že Ministerstvo životního prostředí nějak kořistí z těch krajů, protože tady x-krát zaznělo, že my máme ten podíl právě z tohoto poplatku. Chtěl bych říct, že pokud se na to podíváme reálně prostě z těch peněz, tam dáváme řádově každý rok více peněz, než kolik máme z tohoto poplatku. Jenom na kotlíkové dotace nebo na kotlíkové půjčky, protože kotlíkové půjčky byl program, který šel přímo do těch tří krajů, využily ho stovky obcí, a jestli se nemýlím, tak už teď převýšil miliardu korun. Ty peníze zůstávají obcím, stovkám obcí na jejich projekty. Je tady zvýhodnění, které jde samozřejmě na kotlíkové dotace pro tyto tři kraje. Je tady zvýhodnění na Novou zelenou úsporám. Ale to, co je opravdu budoucností těch krajů, tak to nejsou drobné. Budoucností krajů je samozřejmě především využití Fondu spravedlivé transformace, kde v příštích letech by mělo být zhruba 50 miliard korun, a také samozřejmě možnost využití Modernizačního fondu, kde je 150 miliard korun, a celá řada těch investic skončí v těchto třech krajích.

Takže já bych chtěl říct, že pokud samozřejmě budeme chtít strukturálně, a já jsem jednoznačně za to těm krajům pomoct, tak to musíme opravdu udělat řádově většími částkami. Vy máme připraveny, do těch krajů prostě půjdou a ty peníze tam skončí. A to není jenom o slibování. Troufám si říct, že kdyby nějaký ministr nebo ministryně životního prostředí přede mnou dávala ty peníze přímo do těch krajů už dříve, tak ty kraje také mohly vypadat jinak. My jsme tam dali několik miliard korun, přímo do těchto krajů účelově. A to, jak jsou kraje připraveny na to nové období, to právě ukáže, jak budou umět využít Fond spravedlivé transformace, který je tady obrovskou šancí na strukturální změny těch krajů. Děkuji.

