Ministr Brabec: Ministerstvo v žádném případě nepodporuje pokračování monopolu

reklama

Já budu velmi stručný. Děkuji za ten průběh k těm odpadovým zákonům jako celku. Já bych jenom chtěl říct k těm posledním vyjádřením, že - a prosím, všichni si to napište. Ministerstvo životního prostředí v žádném případě, v žádném případě, nepodporuje pokračování monopolu EKO-KOMu. A to, co jste uváděli, že podle toho stávajícího zákona není možné - je velmi složité, to znamená vznik dalších autorizovaných obalových společností, to je pravda, a také proto v tomto zákoně, v těch pozměňovacích návrzích, které jsou navrženy, jako je pan poslanec Babka, jsou tam i některé návrhy pana poslanec Elfmarka, tak chceme získat jako ministerstvo daleko větší kontrolu nad těmi toky a také samozřejmě víceméně uložit jakékoliv autorizované obalové společnosti nové audity, nové informace, které chceme získat a mít tam i vlastní lidi.

Anketa Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 10070 lidí

Nakonec ten návrh včetně těch pozměňovacích návrhů je určitým kompromisem mezi názorem Svazu měst a obcí, Hospodářské komory, Svazu průmyslu. A jenom upozorňuji, že určitě v dobré vůli vedený návrh pana poslance Kotta je určitá revoluce, která ovšem dost nesouladí s tím zbytkem. Jinými slovy, tohleto je něco, co velmi pravděpodobně prostě nabourá celý ten systém. A to je něco, co bychom také říkali, že tam je celá řada věcí, které se dají dneska zásadně vylepšit a také můžou přinést to - ale na to jsou dokonce judikáty už Městského soudu, jestli se nemýlím, v Praze, že lze těmi pozměňovacími návrhy, které jsou tam navrženy, těmi ostatními, daleko zvýhodnit pozici dalších autorizovaných obalových společností při jejich vzniku.

Na druhé straně jsou situace, jako je Slovensko, Polsko a další, které naprosto zliberalizovaly systém. Vytvořilo se několik autorizovaných obalových společností a ve finále ten systém nefungoval, protože všichni chtěli z toho systému mít ty peníze, ale málokdo se chtěl podílet na té síti. To znamená, my chceme funkční systém, my chceme, aby tam ta konkurence byla umožněna, aby tam mohly vznikat další subjekty, ale zároveň prosím nechceme, aby se ten systém zhroutil, jako bohužel to vidíme v těch některých jiných zemích. To je to. A to je vlastně i ta naše obava, protože my jsme tady i za, řekněme odpovědny za to, aby ten systém, který dneska je funkční, funkční dál byl. Ale znovu říkám, jsme přesvědčeni, že konkurence do toho systému, která je určitě žádoucí, přinesou i ty ostatní pozměňovací návrhy, které rozšiřují pravomoci Ministerstva životního prostředí.

Ale návrh pana poslance Kotta, který tam zavádí kontrolní obalové centrum, jako jakousi úplně novou entitu, která samozřejmě bude mít poměrně složitý mechanismus, tak my jsme prostě přesvědčeni, že tohleto není to v souladu s tím systémem, tak jak je dneska postaven. My se dál budeme bavit za několik měsíců o nové legislativě na jednorázové plasty, na zákaz jednorázových plastů. A já jsem připraven o této věci opět diskutovat, i v rámci této legislativy, která znova otevře zákon o obalech. Já vás jenom prosím, jestli bychom takhle zásadní rozhodnutí nemohli ještě tedy posunout do té debaty o tom zákazu jednorázových plastů, kde znovu budeme diskutovat tyto záležitosti.

Děkuji vám, že zvážíte tento návrh.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Brabec: Vhodné skloubení krajiny a architektury je cesta, jak zajistit lepší koloběh vody Ministr Brabec: Seriál Kapka vody poradí, jak hospodařit s vodou Ministr Brabec: Klíčem ke zvýšení recyklace je zelené nakupování Ministr Brabec: U veřejného osvětlení je problémem především špatně zvolená barva světla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.