Ministr Brabec: Není záležitostí vyšetřovací komise, aby řešila změnu legislativy

reklama

Já jsem, kolegyně, kolegové, jak říká klasik, mně se chce něco říct. A já to řeknu. Tak především kdyby byl opravdu zájem to rozdělit na ty dvě věci, které jsou podle mého názoru velmi rozdílné. To znamená hledání nějaké trestně právní odpovědnosti, a to je opravdu záležitost policie a státního zastupitelství. Znovu říkám, už to tady padlo, je to živá kauza a je to vlastně asi největší precedens, co bychom tady udělali, že se zřídí vyšetřovací komise k běžící živé kauze. To je první věc.

Druhá věc, a tady musím říct, že mě zklamal i pan kolega Elfmark, byť jinak si myslím, že komunikujeme spolu velmi dobře, protože on neříká pravdu. A celá řada z vás, omlouvám se, neříkala úplně vždycky jako v tomhle tom pravdu, nebo věci vytržené z kontextu. Protože není pravda, a pan kolega Elfmark se vlastně sám sobě trochu popřel, protože on říkal, kolikrát se tím zabýval výbor pro životní prostředí. Jasně, na ten výbor jsem chodil a vždycky přijdu, pokud budu pozván. A já jsem na těch minulých výborech i říkal, jakou máme připravenou změnu legislativy. Máme změnu vodního zákona. Máme připravenou novelu vodního zákona. O tom jsem informoval. Máme celou řadu dalších aktivit, které děláme. O tom jsem informoval. A to je právě záležitost výboru pro životní prostředí, nebo jakéhokoli odborného týmu.

Ale při vší úctě, vážení, to přece není záležitost vyšetřovací komise, aby vyšetřovací komise řešila změnu legislativy. To budeme u každé kauzy, u každé havárie dělat změnu legislativy, nebo u čehokoli přes vyšetřovací komisi? To je přece záležitost výborů. To je záležitost seminářů, speciálních týmů, přímo k tomu stvořených. Ale vyšetřovací komise je přece něco jiného. To znamená, tady oba ty cíle... Podle mě vyšetřovací komise míří úplně jinam. Jeden chce nahradit policii a státní zastupitelství v běžící kauze. A znovu říkám, asi nemám co dodat k tomu, co říkal pan kolega Ondráček ve věci odborné, protože on je bývalý vyšetřovatel. A druhá věc je, že se bavíme o odbornosti, to znamená změny legislativy. A já říkám, určitě máte pravdu v tom, že celá řada aspektů takhle velké katastrofy, která tam nastala, ukázala, že ten vodní zákon a součinnost není prostě dokonalý. To je pravda.

A my jsme to také zohlednili a připravili jsme novelu vodního zákona. A celou řadu dalších věcí. Měření vody na Bečvě, stálé, které by už brzy mělo být instalováno. Už před několika týdny jsme zahájili ad hoc měření na Bečvě bez jakéhokoli upozornění dopředu, to znamená nehlášená měření kvality vody. To dělá Výzkumný ústav vodohospodářský. Aktualizujeme tam seznam výpustí přes povodí Moravy. Tam je celá řada věcí, která běží. A já pak tady slyším, že jsem neinformoval, nebo že se vlastně vůbec nic neví. To prostě není pravda.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další věc. Nezlobte se, mě mrzí ty osobní výpady. Jasně - opozice, koalice. Ale, pane poslanče Blaho, vaším prostřednictvím, pane předsedající, jestli si myslíte, že bývalý ředitel chemičky trhá mouchám křídla a dusí zvířátka, tak se, prosím, omluvte. Já jsem se jenom podíval při vší úctě do vašeho životopisu, vy jste strojní inženýr a máte tam jako koníčka, že si rád posedíte s rodinou a nebo s přáteli. Já jsem vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a od šesti let sedím u vody, od dětství sedím u vody, já jsem aktivní rybář. A ano, mě tam strašně mrzí ti rybáři, prostě co se tam stalo, protože já se na to dívám jako rybář. A jsem vášnivý houbař, to se o mně ví koneckonců z mého Facebooku, takže já trávím v přírodě celý život. Vy určitě také. Ale, prosím, neříkejte mi, že nemám nějaký vztah k životnímu prostředí nebo k přírodě jenom proto, že jsem v nějaké etapě svého života řídil chemičku.

Doufám, že se shodneme na tom, že to není fér. To není fér. Pokud byste měl nějaké jasné důkazy o tom, že jsem něco způsobil, tak to, prosím, říkejte, nebo to řekněte, ale tohle mi to nepřipadá fér - posuzovat prostě člověka z toho, že někde pracoval. Zeptejte se těch lidí v Lovosicích, když jsem tam pracoval, jak jsem se staral o životní prostředí, nebo prostě o to okolí. Já si myslím, že se tam nedozvíte nic špatného. Doufám, že drtivá většina těch věcí, které se třeba povedlo v tom rezortu udělat, snad o tom říká, já doufám, ale to bych neměl tvrdit já, ale někdo jiný, ale ty osobní výpady mě mrzí. Můžeme mít jiný názor politický, ale, prosím, tohle mi skutečně nepřipadá fér.

Já vám chci říct jednu věc. Já vím, že mi to třeba nemusíte věřit. Kolegyně, kolegové, já bych byl nejšťastnější, kdyby se naplnilo to, co jsem si opravdu v té době myslel, že během několika hodin nebo dní to bude vyřešené, protože ty informace tenkrát byly takové, že tam skutečně bylo něco naměřeno. Já jsem dneska nejvíc nešťastný, že se to takhle táhne, nejvíc naštvaný, že se prostě ty termíny posouvají - i od znalce. Na druhou stranu chápu a musím respektovat a respektuji, že tady je prosím nějaké vyšetřování, a protože jsem si šel do těch některých kauz, které byly, a už tady byly některé zmiňovány i jiné, tak jsem skutečně zjistil, že některé ty znalecké posudky se dělaly i delší dobu než čtyři měsíce nebo pět měsíců, že se třeba dělaly i rok. A proboha to není nějaký návod pro znalce, já jsem se strašně těšil, že na konci prosince už budeme vědět a policie prostě bude konat. Když se to protahovalo do konce února, tak už jsem byl nervózní a teď mi to samozřejmě velmi vadí, v tom se naprosto shodneme. To musí být padni, komu padni, protože tohle tady prostě nesmí zůstat nevyřešeno. To ty lidi štve.

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 8346 lidí

A já se těm rybářům vůbec nedivím a znovu říkám, že lidsky jim rozumím, protože skutečně znovu říkám, že jsem možná kolik, osmačtyřicet let vlastně aktivním rybářem, i když tu povolenku jsem měl někdy od deseti let, teď jsme si zrovna psali s rybáři. Hádejte za kým ti rybáři přišli, když nedostali to, co chtěli. No za mnou. Ale to není jenom o panu Pernickém, tady jsou i jiní lidé. Tady je prostě pan Trybuček, jednatel Moravskoslezského rybářského svazu, vedení rybářského svazu. Vážení, s těmi já jsem mluvil mockrát a já jsem jim také pomohl v tom, když za mnou přišli a říkali: nám kraje slíbily, že nám pomůžou s hrazením kafilérie, nedostali jsme nic.

Tak já jsem volal hejtmanům, nebo těm lidem, které na těch krajích znám teď aktuálně už po volbách a prosil jsem je, aby dodrželi ten slib, protože my jsme to měli jasně rozdělené, Ministerstvo zemědělství dá peníze na zarybnění, protože to nemůže udělat Ministerstvo životního prostředí, to by měl Marian Jurečka dobře vědět jako bývalý ministr, samozřejmě Ministerstvo zemědělství má ve své správě povodí, to znamená, že on k tomu má blíž než Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí zaplatí studie, které jsme zaplatili, dělá se stav řeky, to dělala různá akademická pracoviště, Povodí Moravy, to jsme všechno platili my a budeme platit prostřednictvím agentury, které jasně potvrdily vážení, že Bečva není mrtvá řeka. Stala se tam katastrofa, samozřejmě tam uhynuly desítky tun ryb, to je jasné a nezpochybnitelné a je to katastrofa, ale není to mrtvá řeka, zaplať pánbůh to není mrtvá řeka, a to potvrdily ty studie z hlediska makrobentosu a tak dále, nechci jít do detailů. To znamená jednoznačně na legislativních věcech a my víme, jak tam, řekněme, zahaprovala asi ta komunikace těch úřadů mezi kraji, koneckonců pan poslanec Blaha je zastupitelem Zlínského kraje, takže i tam se může podívat. Vyšetřuje kraj, vyšetřuje krajský úřad jak v DEZe, tak v Tesle Rožnov zcela nezávisle.

Vyšetřuje policie, vyšetřuje Inspekce životního prostředí i ty další věci. A my měníme legislativu, takže já znovu říkám: my chceme ty věci dotáhnout jednoznačně do konce a čím dřív, tím líp. A mě to nejvíc štve, a to je slušné slovo, nebudu tady v té Sněmovně sprostý, že se to takhle táhne, ale rozumím policii, oni chtějí mít tolik důkazů, aby uspěli, protože to bude jednoznačně věc, která skončí u soudu a přirozeně ten případný viník, který bude obviněn a potom třeba obžalován, tak se prostě bude bránit, budou prostě potřeba jasné důkazy. A to je něco, co je skutečně jakoby veřejný zájem na tom, aby znalec dobře odbyl svoji práci a vybavil policii dostatečným množstvím argumentů.

To znamená, že tady se na tom naprosto shodneme, aby to bylo co nejdřív, abychom uklidnili veřejnost a samozřejmě ti rybáři mají jednoznačně naši plnou podporu v tom, abychom ty škody částečně uhradily, a ty peníze nevznikly jen tak náhodou, ty vznikly z jednání s rybářským svazem, aktivním jednáním s konkrétními lidmi z rybářského svazu, nikdo nic nezakopává pod koberec. To vám můžu odpřisáhnout znovu na zdraví všech nebo všeho, co je mi blízké, nebo na všechno, co je mi drahé, na zdraví blízkých, prostě nikdo nic nezakopává pod koberec, nikdy by si to nedovolil.

Děkuju vám za pozornost.

Psali jsme: Ministr Brabec: Přidáváme 100 milionů korun na výsadbu stromů ve městech a obcích Ministr Brabec: Vojenské zpravodajství proti kybernetickým útokům zasáhne jen když budou ohroženy životy lidí Ministr Brabec: Aby tu nevznikl dojem, že Ministerstvo životního prostředí kořistí z krajů, je to naopak Ministr Brabec: Například americké druhy raků vytlačují české raky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.