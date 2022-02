Ministr Gazdík: Ředitelé a ředitelky na ten zákon v těchto dnech čekají

reklama

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně senátorky, kolegové senátoři. Předně bych chtěl vyjádřit velký obdiv a úctu k procesům, které v Senátu probíhají. Poslední schvalování pořadu schůze ve sněmovně trvalo 23 hodin! Vy jste to zvládli za několik minut. Moc vám k tomu gratuluji.

A teď k návrhu zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění covid-19 a o změně zákona č. 520/2001 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného. Předně moc děkuji, že se tomu zákonu věnujete, protože ředitelé a ředitelky na ten zákon v těchto dnech čekají jako na smilování boží. Oni v současné době české školství, kde jaksi v tomto týdnu vrcholila epidemie covid-19, mají v zásadě dvě možnosti, jakým způsobem fungovat. V případě, že se značná část školy, ať už žáků či učitelů, dostane do karantény nebo onemocní, tak by měla reagovat krajská hygienická stanice, která v případě, že je to více než 30 procent, tak školu přesune do distanční výuky nebo školu tzv. zavře. To se bohužel, to je největší problém celé epidemie, naše vláda to bohužel nemohla vyřešit v těch krátkých 5 týdnech, které jsme měli, protože krajské hygienické stanice tyto lhůty nestíhají v posledních týdnech, máme případy, kdy se s karanténami, příp. s jakoukoli diskusí s ředitelem, nebo ředitel dovolá až po několika dnech, což se stává tristním, působí to značné problémy při zvládání epidemie covid-19.

Druhou možností, kterou ředitelé mají, je požádat ministerstvo školství o změnu organizace školního roku. My jsme reagovali, my jsme vyčlenili několik úředníků, v případě, že taková žádost na ministerstvo školství přijde, tak reagujeme v řádu hodin, jenom za minulý týden těch žádostí přišlo 56.

Třetí možností je tento návrh zákona, se kterým jsme přišli, kdy ředitel v případě, že se dostane do problému, znovu říkám, netýká se to ani tak žáků jako spíše pedagogických pracovníků či nepedagogických pracovníků, kdy se dostane do potíže v tom, že není schopen zorganizovat školní výuku, protože značná část učitelského sboru je v karanténě nebo je nemocná, tak by podle tohoto zákona měl možnost až na 10 dnů vyhlásit velmi pravděpodobně nejprve přechod na distanční výuku, v případě, že by ani tu distanční výuku kolegové, učitelé v karanténě nebo nemocní, nebyli schopni zvládat, tak udělit ředitelské volno do výše až 10 dnů.

Mnozí z vás mohou říkat, že je to přesunutí jaksi pravomocí a odpovědnosti na ředitele školy, nicméně ředitelé škol po tom volají. Upřímně řečeno z hlediska logistiky a rychlosti šíření třeba mutace omikron není nikdo povolanější, než jsou ředitelé škol. Ani krajská hygienická stanice, ani ministerstvo, ani krajský úřad, ani nikdo jiný není schopen vědět přesně, jaké aprobace učitelů ředitel má k dispozici, kolik z nich je nemocných, kolik z nich je v karanténě, jak se třídy dělí... Toto skutečně může udělat jenom ředitel školy a udělat to nejefektivněji a nejrychleji. Za to bych jim chtěl také poděkovat tady, protože jestli teď je někdo v první linii, jsou to ředitelky a ředitelé škol. Skutečně naše školství není zavřeno, tak jak tomu bylo v minulých letech, jenom díky jejich práci.

Tento návrh zákona jim k tomu pomůže, prosím, dejme jim tu možnost, těm, kteří, když ředitel vyhlásí takovou distanční výuku nebo volno, náleží jim, rodiče dětí do 10 let mají nárok na ošetřovné, v současné době v té zvýšené výši, v budoucnu v té klasické výši. Včera jsem vysvětloval na školském výboru, proč to tak je. To zvýšené ošetřovné vzniklo minulý rok, kdy ty školy byly uzavřeny skutečně dlouho, kdy byly uzavřeny měsíce a mnohé rodiny se dostaly do sociálních potíží. Tady se jedná skutečně o maximálně 10 dní. Jsem si jistý, že se ředitelé budou snažit tu možnost využít co nejméně, aby ty děti byly skutečně doma co nejméně. Možná padaly také dotazy na to, já si dovedu představit, že v budoucnu po tom, co s vaším dovolením případně bude schválen ten návrh zákona, tak vyhodnotíme jeho fungování po několika měsících, jsme připraveni takový zákon novelizovat, nejenom pro epidemii covid-19, ale pro jakékoli jiné rizikové situace. Ředitelé škol dnes mají možnost mít pět dnů ředitelského volna, ale to je ředitelské volno, které se ohlašuje v určité době předem, rodičům a také zřizovateli. U tohoto ředitelského volna není možnost ošetřovného. Je to skutečně na věci, které jsou předem plánované, typu – nepůjde elektřina jeden den, bude se měnit něco v jídelně, máme nějaký problém, bude se něco rekonstruovat.

Tento zákon bych viděl do budoucna, jako jeho možnost použití, také v obecnějším slova smyslu, kdy skutečně ředitel bude potřebovat z jakéhokoli důvodu, nemusí to být jenom pandemie, prostě přejít na distanční výuku, kvůli tomu, jaká je momentálně situace ve škole nebo v tom místě. Jsme na to připraveni. V současnosti v tom návrhu zákona je to navázáno na stav pandemické pohotovosti. V budoucnu po vyhodnocení přijdeme a jsme připraveni s novelou přijít a udělat ten zákon obecnější, po vyhodnocení zkušeností.

Vás moc prosím, a děkuji, že ten bod byl zařazen jako první na dnešní jednání, protože jsem si jistý, že v případě, že bude schválen, už od pondělí jej značná část využije a bude to důležitý nástroj pro zvládání pandemie ve školách. Děkuji za pozornost.

