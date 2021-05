Ministr Hamáček: Jsem připraven tady podrobně zrekapitulovat svoje kroky

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já si myslím, že vzhledem k tomu, co probíhá od ranních hodin, od zveřejnění toho článku na seznamu, který je plný lží a nesmyslů, není jiná situace, než se tomu dneska věnovat v Poslanecké sněmovně. Já jsem myslel, že stačila ta jednání výborů, že stačila ta uzavřená jednání, kde jsem měl pocit, že všechny otázky byly zodpovězeny a ta usnesení, která vznikla na těch výborech, mě potěšila, protože ona směřovala ve finále k usnesení Poslanecké sněmovny, která konstatovala poděkování a tak podobně.

Bohužel to, co se objevilo dneska na seznamu, předesílám v článku, kde není ani jedna citace, to je článek, kde není ani jedna citace!, je věc, která se samozřejmě dotýká mě osobně, dotýká se z mého pohledu i České republiky, protože je tady zpochybňována práce bezpečnostního aparátu, a bohužel asi není jiná cesta, než to probrat v tomto plénu. Takže já chci poděkovat kolegům z opozice, že to takto navrhli. Sociální demokracie to podpoří. A já jsem připraven vám tady za předpokladu, že to bude jednání uzavřené, stejně jako byla uzavřená ta jednání těch výborů, velmi podrobně zrekapitulovat svoje kroky od 6., resp. 7. 4., kdy jsme se tu - nebo kdy jsem se tu zprávu dozvěděl.

Já jsem přesvědčen, a to říkám teď, protože je ještě jednání otevřené, že ty věci objasníme. Já jsem rád, že jsou připraveni, jakkoli to bude profesně asi složité, protože je potřeba dbát ustanovení zákona a ředitelé služeb jsou v tomto směru limitováni, ale že je tady i policejní prezident, je tady i nejvyšší státní zástupce, a já věřím, že budeme schopni tu debatu zvládnout tak, abychom minimálně rozptýlili některé pochybnosti, abychom přesvědčili i vás všechny, bez ohledu na politickou příslušnost, že všichni ti, kteří konali v těch kritických dnech, konali s jediným zájmem, a to zájmem ochránit Českou republiku a její bezpečnost.

Já jsem přesvědčen, že toto bude výsledkem toho jednání a vzhledem k tomu, že není jiná možnost, jak toho dosáhnout, tak plně podporuji ten návrh na první bod, na projednání tohoto jako prvního bodu v režimu uzavřeném a věřím, že to dneska zvládneme. Děkuji.

