Ministr Hamáček: Neprodloužením nouzového stavu, nemoc nezmizí

reklama

Jsem neuvěřitelně zklamaný ze včerejšího rozhodnutí Sněmovny, která odmítla nouzový stav. Velmi dobře chápu tu všeobecnou naštvanost na současnou situaci. Já jsem naštvaný úplně stejně. Všem nám vadí omezení a nařízení. Nebaví nás, že nemůžeme žít tak, jak jsme byli zvyklí. Rádi bychom se vrátili do doby před vypuknutím pandemie. Jsme unavení. Když se ale podíváte do celého světa, není to nikde jiné. Všichni dělají, co mohou.

Dlouhé měsíce se všude, kde vystoupím, snažím vysvětlovat, co je to nouzový stav a k čemu ho potřebujeme. Jde vlastně o prosté konstatování faktů, že situace je vážná. A to nám umožňuje velmi dynamicky reagovat na aktuální potřeby v každé části naší země tak, aby škody byly co nejnižší. Česká republika je ale snad jediná v Evropě, kde se toto prosté konstatování, že jsme ve složité situaci, kterou nelze zvládnout standardními postupy, stalo prostředkem zuřivého politického boje.

Nouzový stav je dnes sprosté slovo. Vláda je viník, protože nouzový stav drží. A až nouzový stav zmizí, tak nám bude všem dobře. To je zkratka, kterou ze Sněmovny do všech regionů vysíláme. To ale není pravda. Lžeme si do kapsy. Neprodloužením nouzového stavu, nemoc nezmizí. Všichni ti, kteří s ní bojují, přijdou o prostředky, jak s ní efektivně bojovat. Všechno tím hodíme na hejtmany a kraje. A stát, který to má celé koordinovat a nese za to taky odpovědnost, bude jen koukat na to, jak se v tom hejtmani plácají. Budeme se jim samozřejmě snažit pomoct, protože to je naše povinnost, ale ve spoustě věcí vůbec nebudeme mít jak.

Nevím, jak budeme v pondělí odpovídat na žádosti hejtmanů na dodávky ze Státních hmotných rezerv. Máme, ale nedáme, protože nemůžeme bez nouzového stavu. Potřebujete ventilátory ze Státních hmotných rezerv? Kupte si je. Sněmovna neodhlasovala nouzový stav. Potřebujete nějaká nová lůžka, která se odvezla z Letňan a naskladnila do rezerv? Máme, nedáme, nemůžeme, kupte si je. Není nouzový stav. Potřebujete, aby vám hasiči rozváželi vakcíny nebo respirátory? Zavolejte si taxislužbu. Nemůžou. Nemáme nouzový stav. A tak bych mohl pokračovat dál.

Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Za sebe mohu slíbit, že budu i dělat vše, co je v mých silách a schopnostech, abychom s pandemií bojovali co nejefektivněji. Přesně tak, jak činím už téměř rok.

Bez ohledu na nějaké politické body budu dál dělat vše, co je potřeba, abychom to zvládli. Protože musíme. Zdraví a ochrana životů lidí v ČR je to to nejdůležitější. Děkuji za vaši podporu.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Konec, vláda neuspěla s nouzovým stavem. Shrnutí celého dne, který změnil Česko Nové vyhlášení nouzového stavu? Je zde možnost. Hejtmané vyzývají vládu Babiš se dohodnout nechtěl, tvrdí Miloš Vystrčil. Nespolkněme návnadu Vláda se bude zabývat tím, jak dál po neprodloužení stavu nouze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.