Ministr Havlíček: Administrativní zátěž podnikatelů se snižuje, kontrol bude méně

Nově by kontrolní orgány spadající pod resort průmyslu a obchodu, pokud neobdrží podnět, resp. stížnost, měly podnikatele kontrolovat pouze jednou ročně. Kontroloval by je buď živnostenský úřad (ŽÚ), nebo Česká obchodní inspekce (ČOI), nebo by šlo o společnou kontrolu ŽÚ a ČOI.

„Nechceme dělat revoluci, chceme zachovat živnostenské úřady a chceme hodnotit práci každého z nich. Současně chceme vycházet vstříc podnikatelům a eliminovat množství kontrol. Zatím jsme to dali na pozici jedna za rok, do 30. června příštího roku to bude pilotně, od 1. července 2021 naostro se spuštěním kontrolního webu. Další věc je postupná digitalizace činností, kterou činíme, s čímž souvisí také zmiňovaný kontrolní web,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

V loňském roce živnostenský úřad uskutečnil cca 40 000 kontrol, Česká obchodní inspekce necelých 30 000 tisíc. Z toho bylo zhruba 1 000 kontrol společných. Kontroluje se podle plánu a také na podnět. Jak nově kontrolovat, bude uvedeno v metodickém materiálu, který MPO pro ŽÚ a ČOI připravuje. Současně se také pracuje na kontrolním webu, jehož prostřednictvím budou moci organizace sdílet informace o kontrolní činnosti.

Spolupráce živnostenských úřadů s Českou obchodní inspekcí v území funguje na různé úrovni, do budoucna by měla ještě posílit a zvýšit kvalitu. Kvalitou jednotlivých pracovišť se chce MPO také zabývat, průběžně hodnotit, jak fungují a sdílet dobrou praxi. To vše s cílem usnadnit podnikatelům život a snížit jim administrativní zátěž. Se zjednodušováním pomáhá živnostenský balíček (ZDE) z dílny MPO ve spolupráci s MF a s dalšími subjekty, který se postupně naplňuje. Vše se děje v souladu s Inovační strategií 2019 – 2030 v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: The Country for the Future (ZDE).

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

