Ministr Havlíček: Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu přenáší vědecké výsledky do praxe

Ekonomické otázky ve zdravotnictví, vývoj generických léčiv, koncepce a výsledky Centra aplikovaného farmaceutického výzkumu (The PARC - Pharmaceutical Applied Research Center). Ale také inovace, výzkum a vývoj ve zdravotnictví včetně farmaceutického průmyslu. To bylo jednání vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a náměstkyně Silvany Jirotkové v PARC, který iniciovala Zentiva.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ocenil výsledky centra PARC: „Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (PARC) příkladně propojuje akademickou sféru s průmyslovým výzkumem a pomáhá mladým talentovaným českým vědcům. Vytváří tak prostředí pro další rozvoj farmaceutického průmyslu v České republice a vysoce účinně tak přenáší vědecké výsledky do praktických aplikací.“

Podle Havlíčka takováto centra znamenají pro českou ekonomiku velkou přidanou hodnotu. Z platformy PARC se přirozenou cestou stal jeden z nejúspěšnějších oborových clusterů v České republice. Právě tím se ještě zvýší přidaná hodnota, která vzniká díky inovativnímu propojování výzkumu, vývoje s vlastní výrobou. Z toho vychází i Národní hospodářská strategie, kterou na pracovním setkání ministr průmyslu a obchodu představil. Zdůraznil, že NHS bude vycházet z inovační strategie a připomněl, že na vědu a výzkum v duchu motta „Czech Republic: The Country For The Future“ v příštím roce půjde z národních zdrojů rekordních 37 mld. Kč.

„Jsem ráda, že pan ministr ocenil přínos Zentivy nejen v akademické sféře, ale také pro českou ekonomiku, kde generika představují značnou úsporu pro zdravotnický systém,“ říká generální ředitelka Zentivy Česká a Slovenská republika Soňa Porubská.

Centrum PARC vzniklo na základě iniciativy společnosti Zentiva a ve spolupráci s třemi význačnými partnery z akademické sféry: Vysokou školou chemicko-technologickou, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Tato velmi úspěšná iniciativa propojila nastupující talenty s předními průmyslovými i akademickými odborníky, kteří tak společně pracují na urychlení procesu inovací v oblasti výzkumu a vývoje léčiv.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ředitel vývoje Zentivy Pavel Šebek doplňuje: „PARC představuje výzkumnou platformu propojující celý proces vývoje léčivých přípravků od hledání pevných forem účinných látek, přes preformulační experimenty, farmaceutické technologie až po klinické testování a výrobu. PARC nabízí talentovaným studentům nejen vynikající akademické vzdělání spojené s dosažením titulu Ph.D., ale i získání praktických průmyslových a obchodních zkušeností.

PARC spolupracuje s nejlepšími univerzitami v oboru po celém světě a poskytuje tím studentům možnost mezinárodních vědeckých pobytů a spoluprací. Podařilo se tak vybudovat propojení mezi špičkovým základním výzkumem, vývojem nových léčiv a jejich konverzí na reálné, klinicky aplikovatelné a vyrobitelné farmaceutické produkty.

„Po pěti letech práce tak PARC produkuje expertízu, absolventy, technologie a patentové přihlášky. Některé z produktů, na kterých naši studenti pracovali, již pomáhají léčit pacienty v celé Evropě. Aktuálně se tohoto programu účastní 26 doktorandů. Od jeho vzniku již 12 studentů úspěšně absolvovalo, z nichž 6 nastoupilo do společnosti Zentiva, 2 pokračují v akademické kariéře a rozšířili síť vědeckých pracovníků PARCu a 4 pracují v předních farmaceutických společnostech v České republice i v zahraničí“, dokresluje situaci vědecký ředitel PARC František Štěpánek.

Vedení PARC-u také představilo vize týkající se jeho dalšího rozvoje, spočívající ve vybudování laboratoří PARC-u v industriálním parku Zentivy. Nové experimentální zázemí by umožnilo ověření vědeckých konceptů ve větším pilotním měřítku, čímž by se akademický výzkum posunul blíže k praktickým realizacím. Pilotní laboratoře by podle průzkumu zájmu také přilákaly klíčové experty ze zahraničí, kteří by přicházeli do PARC-u rozvinout své inovace do reálných technologií a zároveň by sloužily jako základna pro vznik farmaceutických „start up“ firem.

Setkání s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a jeho náměstkyní Silvanou Jirotkovou se zúčastnili nejen zástupci vedení společnosti Zentiva – generální ředitel Zentivy Nick Haggar, generální ředitelka Zentiva Česká a Slovenská republiky Soňa Porubská, ředitel oddělení vývoje Pavel Šebek, senior scientist Preformulace a biofarmacie Ondřej Dammer a PARC group leader, Denis Paris, ředitel výrobního závodu Zentiva Praha, Martin Albert, ředitel portfolia, ale také akademičtí partneři projektu PARC: vedoucí laboratoře chemické robotiky VŠCHT a vědecký ředitel PARC-u prof. František Štěpánek, děkan Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT prof. Michal Přibyl, proděkan Přírodovědecké fakulty UK prof. Ivan Němec, vedoucí vědecký pracovník z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, doc. Lubomír Rulíšek.

Psali jsme: Ministr Havlíček nebude chtít víc peněz pro ministerstvo. Má jiný plán Ministr Havlíček: Chceme propojit jezera, vzniklá rekultivací dolů a lomů Ministr Havlíček: Záruky za financování inovativních start-upů se zvyšují Ministr Havlíček: Podpořili jsme investici do nového výzkumného centra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV