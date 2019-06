Ministr Havlíček: Jedná se o neuvěřitelný penězovod, který byl zaveden v 90. letech

Dovolte, abych od konce zareagoval na slova pana poslance Skopečka. Má pravdu. Jedná se skutečně o penězovod, neuvěřitelný penězovod, který zde byl zaveden v 90. letech. Nebyl zde zaveden těmito vládami. A dodnes zde takhle funguje. A právě proto to chceme změnit, právě proto chceme zastavit ty toky a právě proto se chceme zaměřit pouze na vysoce omezenou skupinu podnikatelů, kteří by měli šanci na to dosáhnout, a to na tu, která podporuje výzkum, vývoj a inovace, protože o tom celá ta diskuse je.

Všichni velmi rádi diskutují o tom, jak podporovat náš výzkum. Neustále slýcháme, že 1,8 % celkových investic do výzkumu a vývoje je málo. A já s tím i souhlasím. Taky v inovační strategii jsme řekli 2,5 %. A neustále slýcháme, jak tedy docílíme těch 2,5 %. 2,5 %, abychom si jenom rozuměli, což by byl skutečně evropský nadstandard, a já věřím, že v roce 2025 máme šanci toho dosáhnout, tak tyto 2,5 % jsou takzvané celkové výdaje na výzkum a vývoj, to znamená, jedná se jak o stát, čili rozpočtové zdroje, tak o zdroje podnikatelů, a ty jsou ze šedesáti sedmdesáti procent. Fakticky tím říkám, že chceme-li dosáhnout 2,5 %, na tom asi věřím, že se drtivá většina z nás shodne, že prostě výdaje na výzkum a vývoj jsou základem zdravé a budoucí ekonomiky s přidanou hodnotou, tak tam musíme zamotivovat privátní sektor. Bez toho to prostě nejde. A teď je jenom otázka, jak ho zamotivovat.

Souhlasím s liberálním viděním světa, že primární motivace je taková, aby tady měl dobré podnikatelské prostředí, předvídatelné, aby tady měl dobrý řekněme daňový a čitelný režim, aby prostě zjednodušeně řečeno ho to podnikání bavilo, a to je samozřejmě ten elementární stimul pro to, aby byl připraven investovat a dávat zdroje do inovací. Bohužel ne vždycky toto stačí, protože když se podíváme potom na strukturu těch, kteří zdroje do inovací dávají, tak je tam velmi často celá řada velkých firem, nadnárodních firem, a my je prostě musíme nějakým přiměřeným způsobem zamotivovat. Čili je to naopak podpora toho, abychom dosáhli vyšší přidané hodnoty právě přes výzkum a vývoj. Takže toto prosím pěkně nesrážejme, byla by to škoda.

A ještě si dovolím polemizovat nad několikrát sděleným slovem "jedná se o další dotační titul". Nejedná se o dotační titul. Když se podíváme do struktury investičních pobídek, ty nejsou o dotacích, ale ty jsou z drtivé většiny založeny na motivačním systému, který vlastně snižuje daňový základ. To znamená právě naopak - od toho, že se tady v minulosti dávaly dotace, se ustupuje a jede se na režim: prokaž hospodářský výsledek, ukaž, že dokážeš dobře hospodařit, a z toho hospodářského výsledku si můžeš dovolit dát vyšší daňovou pobídku. Právě to, že se prostě ta daň sníží. Čili jedná se o nepřímé - nepřímé - daňové pobídky. (Obrovský hluk v sále.)

A ještě polemizuji s poslední věcí - s těmi čísly. Sdělil jsem, že za rok 2018 se jednalo o 19 % malých a středních firem. Pan poslanec Munzar to sečetl za posledních pět let. Chtěl jsem už na tom ukázat, že ten trend v posledních letech se právě otáčel ve prospěch malých a středních. A jestliže dneska půjdeme ještě na půlku, to znamená ze 100 milionů na 50 a z 50 na 25, lze matematicky dopočítat, a je to zcela jednoznačné, že se toto znásobí. Neumím říct, jestli to potom bude 40 %, 30, možná 50, ale je zřejmé, že už jenom tím, že půjdeme na polovičku, to zásadně posuneme.

Děkuju mockrát.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



