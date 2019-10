Ministr Havlíček: Na moderní vysílání postupně přechází celá Evropa

Českou republiku čeká přechod na digitální televizi 2. generace. Formát DVB-T2 znamená několik změn, od kvality vysílání pres způsob přijímání po technické vybavení. Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští informační kampaň, ve které diváky upozorňuje, co je třeba udělat a vysvětluje, proč k přechodu na nový vysílací standard dochází. MPO rovněž připravilo speciální dotační program, v kterém je v současné době 20 milionů korun. Za finanční prostředky poskytované prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy bude možné do vybraných zařízení sociálních služeb pořídit set top boxy, televize nebo úpravy antén. Vypínání stávajících sítí DVB-T začne 27. listopadu v Praze, pokračovat bude postupně v jednotlivých regionech a skončí v červnu 2020.

„Přechodu se diváci určitě nemusí bát. V mnoha případech si nemusí kupovat novou televizi, stačí si pořídit set top box v ceně několika stovek korun. Na druhou stranu získají diváci více televizních programů a kvalitnější HD obraz, a to zdarma. Na moderní vysílání postupně přechází celá Evropa,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Spouštíme také kampaň, v níž chceme veřejnost zejména díky spolupráci s celoplošnými veřejnoprávními médii a samosprávami informovat o DVB-T2. Mimo jiné každá domácnost dostane leták, máme nový web a připravili jsme také videospot, kde vysvětlujeme, proč je přechod na DVB-T2 tak důležitý.“ MPO rovněž chystá sérii krajských seminářů, kde starostové obdrží informační balíček pro občany.

Web Televizezadarmo.cz vysvětluje důvody přechodu, poradí s úpravou antény či nastavením televize nebo set top boxu. Rovněž přináší přehled termínů, kdy se bude vypínat v jednotlivých regionech a také nabízí přehled kanálů, které lze po přechodu na novou generaci vysílání zadarmo naladit.

„Diváci si mohou již nyní vyzkoušet, zda jejich přijímač umí přijmout DVB-T2 vysílání, stačí, když spustí automatické ladění a to jim najde programy v přechodových sítích, kterými pokrýváme oblasti s více než 99 % obyvatelstva. DVB-T2 poznají podle označení T2 v menu. Pokud by měli s laděním jakékoliv potíže, mohou využít služeb servisních firem. My sami jsme jích proškolili ve všech regionech přes 170 a jejich seznam diváci najdou ZDE,“ říká generální ředitel Českých Radiokomunikací Vít Vážan.

Změna se týká těch, kdo přijímají televizní vysílání terestricky, tj. pozemním způsobem. Netýká se tedy domácností s kabelovým, satelitním nebo internetovým příjmem televizního vysílání. Není třeba zbavovat se televize, stačí si pořídit set-top-box s tunerem DVB-T2 a kodekem H.265/HEVC. Další možností je pořídit si nový televizní přijímač, který má integrovaný tuner DVB-T2 s kodekem H.265/HEVC. Vhodná zařízení jsou v prodejnách označena kulatým zlatým logem „DVB-T2 ověřeno”. Výrobky, které jsou označeny tímto logem, budou fungovat i po roce 2020, kdy bude dnešní DVB-T vysílání ukončeno.

„Na přechod s novým standardem DVB-T2 se velmi pečlivě připravujeme. Ve stanovený termín diváci zhlédnou ještě večerní televizní programy ve stávajících celoplošných sítích Multiplex 4 (DVB-T) a v Přechodové síti 13 (DVB-T2) a ranní televizní programy už pouze v Multiplexu 24 v novém standardu DVB-T2,“ říká jednatel společnosti Digital Broadcasting Radim Pařízek.

Samotné naladění DVB-T2 vysílání je jednoduché. Je třeba:

Mít DVB-T2 přijímač (televizi nebo set-top-box s tunerem DVB-T2 a kodekem H.265/HEVC). Seznam certifikovaných DVB-T2 přijímačů lze nalézt zde. Použít stávající přijímací TV anténu s tím, že:

- individuální příjem (prostřednictvím stávající TV antény) nebude vyžadovat žádnou úpravu;

- společné televizní antény (STA) budou obvykle vyžadovat zásah specializované servisní firmy, která zajistí potřebné technické úpravy. Na DVB-T2 přijímači aktivovat automatické ladění, čímž se do paměti přijímače načtou veškeré DVB-T2 sítě, jejichž signál je v dané lokalitě dostupný.

MPO zároveň chce usnadnit přechod na nový standard vysílání lidem, kteří potřebují pobytové sociální služby, tedy například seniorům v domovech důchodců či hendikepovaným ve speciálních zařízeních apod. Proto byl schválen nový program, z něhož bude možné prostřednictvím krajů poskytovat do vybraných zařízení sociálních služeb příspěvek na nákup set top boxu, televize nebo úprav antény.

„Jsem přesvědčena, že dotaci na nákup potřebné techniky související s přechodem na nový formát vysílání určitě uvítají jak jednotlivá sociální zařízení, tak pochopitelně jejich klienti. Vždyť pro obyvatele domovů pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením je televize často jediným zdrojem informací i zábavy, pomáhá udržovat jejich pozornost a zájem o to, co se děje kolem nás. Z celkového objemu 20 milionů korun budeme mít pro žadatele připravenou finanční podporu na set top boxy, na pořízení televizních přijímačů i na úpravy anténního systému. Celková suma dotace přitom dosáhne konkrétní výše podle toho, jakou kapacitu dané sociální zařízení má. Program bude pokračovat i v příštím roce a s jeho ukončením se počítá v závěru roku 2020,“ vysvětluje předsedkyně Rady Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová s tím, že kraje budou následně žádat o proplacení udělených dotací Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to nejpozději do 15. září 2020.

Podrobnosti k dotačnímu programu a jeho kompletní znění najdete ZDE.

