Ministr Havlíček: Paní předsedkyně, prosím, abyste se omluvila všem, které jste urazila

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte, abych zvedl ještě v úvodu jedno nepříjemné téma, ze kterého vůbec nemáme radost, nicméně dovolte, abychom tímto požádali paní předsedkyni Poslanecké sněmovny o vysvětlení výroku, který vyřkla v rámci rozhovoru pro Seznam Zprávy a na který prostě musíme reagovat. Musíme reagovat proto, protože se jedná o zcela skandální osočení obrovského množství těch, kteří se snaží v současné době řešit krizi, a nikoliv v současné době, ale po dobu téměř dvou let. Dovolte, abych tento výrok přečetl: Myslím si, že v tuto chvíli je záměr vlády Andreje Babiše udělat všechno pro to, aby nám předali zemi, co se týče covidové situace, v co nejhorším stavu. Zdůrazňuji, že se použilo slovo záměr a co nejhorší.

Abych ještě uvedl jednu věc. My samozřejmě respektujeme to, že opozice má právo na kritiku, je to naprosto normální. Uvědomujeme si velmi dobře roli opozice. Chápeme to, že musí být tvrdá oponentura, bereme to, že se někdy zesměšňujeme, chápete to, že se odstřeluje vládnoucí garnitura. Prostě to patří k diskusi a nemůžeme se rozčilovat, když se takhle opozice chová. Ale v době, kdy prožíváme jedno z nejnáročnějších období naší novodobé historie a nejenom my, ale prakticky všechny země v Evropě, v době, kdy Evropa zcela zjevně boj s covidem prohrává, bohužel, reaguji pouze na to, co řekla před pár desítkami minut slovenská prezidentka, a v této době, když řekneme, že je naším záměrem vytvořit takové prostředí, které bude to nejhorší, které je možné, tak tím vlastně říkáme, že záměrně necháváme umírat lidi, protože se to vztahuje samozřejmě k době covidové.

Je možné samozřejmě říci něco jiného. Je možné říci to, že rozhodnutí, které jsme udělali, vedlo k tomu a k tomu. Můžeme dokonce i říct, že to rozhodnutí bylo špatné. A my netvrdíme, že jsme dělali jen dobrá rozhodnutí. Samozřejmě, dělali jsme rozhodnutí i taková, která nebyla dobrá. Mnohokrát jsme se za ně omluvili. Ale v každém případě jsme je dělali s vědomím toho, že děláme to nejlepší, nejlepší možné. Ale můžeme říct, že v důsledku toho, že se udělalo takové rozhodnutí nastala taková či onaká situace. My bychom samozřejmě zase reagovali a reagovali jsme ve smyslu toho, jakým způsobem opozice měnila svoje názory, jakým způsobem se odmítal nouzový stav v době, kdy jsme tady měli nejvíce nakažených lidí a kdy jsme tady prosili o to, aby se o pár dní nouzový stav prodloužil, abychom mohli udělat určitá opatření. Mohli bychom se bavit o tom, jak opozice cupovala nošení roušek, jakým způsobem v určité době navrhovala uvolnění. A do značné míry jsme to mohli i chápat, protože jsme chtěli věřit tomu, že je snaha třeba pomoci ekonomice. To všechno je možné diskutovat.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale vy jste nás obvinili. Vy jste nás obvinili z toho, že chystáme a děláme do slova a do písmene sabotáž. A nejenom nás, ale nás a obrovské množství spolupracovníků, protože to není pochopitelně jenom o vládě. Vláda samozřejmě prostřednictvím několika svých členů rozhoduje, ale vláda se na všech těch řešeních dnes a denně domlouvá a participuje s tisíci a tisíci spolupracovníků. Jsou to všichni ti, kteří po dobu jeden a půl roku jedou na absolutní hraně svých možností. Jsou to lidé, kteří dělají to nejlepší, co mohou. Jsou to lidé, kteří to odnáší na zdraví. Jsou to lidé, kteří riskují velmi často své životy. Jsou to zdravotníci, lékaři, sestřičky, jsou to hygienici, jsou to hasiči, jsou to zástupci armády, Policie, jsou to třeba i dobrovolníci, ale jsou to i úředníci na našich úřadech, kteří píší zákony, kteří píší nařízení, kteří se snaží vytvářet podpůrné programy pro podnikatele, aby přežili, kteří dnes a denně sedí na přetížených infolinkách. A domníváme se, že skutečně tito lidé jsou součástí nějaké tajné mise a že participují na tom, že chceme vytvářet co možná nejhorší prostředí? Domníváme se, že tito lidé jsou nesvéprávní? Není to tak.

Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 42% Ne. Mám dvě a víc už nechci 2% Ne, nemám ani první dvě 54% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19520 lidí

Během několika dnů nebo týdnů převezme současná opozice vládu. A my jí nepřejeme nic špatného, ale uvědomme si, že s těmito lidmi, které jste takhle nařkli, s těmito lidmi budete muset spolupracovat. S těmito lidmi budete muset tu krizi rovněž řešit a budete je muset motivovat. Jakým způsobem je dneska máme motivovat, když slyší toto? Uvědomme si prosím to, že toto současně podporuje všechny desinformace, proti kterým se snažíme všichni společně bojovat. Dnes a denně se tady objevuje nějaký nový mesiáš. Jednou je to polopsychopat Landa, podruhé je to pan Janeček, potřetí je to někdo jiný a všichni tito lidé se snaží mesiášským způsobem přes desinformace ovlivňovat nemalou část obyvatel. A co my jim dneska říkáme, nebo co vy jim říkáte? Vy jim říkáte, že vláda dělá cíleně vše pro to, aby dělala jenom to nejhorší. Jinými slovy testování je to nejhorší? Jinými slovy N-O režim je to nejhorší? Jinými slovy O-T-N režim je to nejhorší?

To, co děláme, na celé řadě těch věcí jsme se shodli i s vámi přece! Jak můžeme říct to, že cíleně vedeme tuto zemi k tomu, abychom vytvořili to nejhorší možné prostředí? Přesně ti, kteří nás kritizují dnes a denně ve smyslu toho, že poskytují dezinformace, tak tohoto pouze využijí. Toto není skutečně to sjednocování společnosti tak, jak jste slíbili, jak jste deklarovali. A už vůbec to není nadstranický pohled třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi, tak jak jsme zde slyšeli před 14 dny.

Já nechci zdržovat a cílem mého vystoupení není žádná obstrukce. Cílem mého vystoupení je to, abyste, prosím, paní předsedkyně Sněmovny, vystoupila a abyste prokázala to, že se skutečně jednalo o cílený záměr, fakticky sabotáž toho, co se dnes odehrává ve smyslu řešení krize. A pokud nikoliv, jinými slovy, nepotvrdíte vaše rčení nebo vaše věty, ta prosíme, abyste se nikoli vládě - nám o to nejde, my na to musíme být zvyklí - ale všem těm, které jste urazila, abyste se jim omluvila.

Děkuji.

Psali jsme: Ministr Havlíček: Nebudu nijak kritizovat kandidaturu protikandidátky Ministr Havlíček: Na veletrh srdečně zveme, každý si tam najde to své Ministr Havlíček: Musíme vyjednávat, musíme se spojovat třeba i s většími zeměmi Ministr Havlíček: Každým nákupem výrobku s logem Česká kvalita spotřebitel podporuje českou ekonomiku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.