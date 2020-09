Ministr Havlíček: První poločas jsme zvládli velmi dobře a druhý poločas běží

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych reagoval krátce. Nejdříve trošku ještě (nesrozumitelné), než dojdu k těm ekonomickým. Já bych se držel toho, že budou rozhodovat ve finále výsledky. Ty výsledky ještě nejsou finální, jak jsme se dokázali vyrovnat s koronavirem. První poločas jsme zvládli, o tom asi není nejmenších pochyb, velmi dobře a druhý poločas běží. A to zúčtování přijde v horizontu několika měsíců, možná ještě později a bude nepochybně s ohledem na to, kolik bylo bohužel zemřelých, kolik bylo lidí na lůžku, budeme to porovnávat s jednotlivými zeměmi a podle toho si myslím, že velmi dobře vyhodnotíme, jak Česká republika dopadla. Není to o tom, co říkají média, co říkají opoziční poslanci, koaliční poslanci, je to čistě o faktech, jaký bude výsledek. Nyní tedy k těm hospodářským náležitostem, ke kterým jsem byl vyzván.

Co se týká podpory tzv. kompenzačního bonusu živnostníkům, tak to byla podpora, která dobře zafungovala, na tom se asi shodneme. Byla realizována v době plošných restrikcí, tzn. v době, kdy se skutečně uzavřela ekonomika, a v tu chvíli řádově kolem 500 tis. živnostníků čerpalo tuto podporu. Pouze podotýkám, že živnostníky jsme podpořili celkově asi 50 mld. korun. Za prvé to byl tento kompenzační bonus, který dopadl na jednoho živnostníka, pokud vyčerpal samozřejmě všechny měsíce, částkou přibližně 43 - 44 tis. korun a dalších 30 tis. dostal ten živnostník odpuštěním sociálních a zdravotních odvodů, tzn. celkem to bylo řádově přes 70 tis. a k tomu byly ještě některé drobné benefity, které mohli získávat živnostníci, nájemné, někteří měli zaměstnance atd. Takže přibližně na jednoho živnostníka, pokud využil maximum, co mohl, tak to bylo kolem 80 tis. Nedívali jsme se, jestli živnostník funguje dobře, průměrně, nebo špatně. Nepochybně byli tam ti živnostníci, kteří na tom v uvozovkách "vydělali", tzn. dostali více, než kolik by si v dané chvíli běžně vydělali, ale samozřejmě byli tam i ti, kteří by si vydělali výrazně více, tzn. byl to tzv. helikoptérový nálet. Tento helikoptérový nálet i přesto, že jsme tedy 50 mld. už vynaložili, nemůžeme zopakovat čistě proto, že nejsou plošná opatření.

Co dává smysl, v tom bych souhlasil, a to činíme, pokud budou, ať už živnostníci - já už bych to nedával jenom živnostník - neživnostník nebo jiné malé firmy - střední firmy případně i větší firmy v problémech odvětvového charakteru, tak se na ně zaměřit. Jestli to bude nějaký jednorázový příspěvek nebo cokoli jiného, je věc druhá. Jenom řeknu dva tři příklady, které teď realizujeme nebo chystáme, to jsou odvětví, která jsou postižená. A jedná se např. o dopravce, kteří jezdí zájezdovou dopravu. Je zřejmé, že se obchod nebo to podnikání nerozjelo, tak jim vytváříme tzv. režim sedačkovného. Bude tam alokována přibližně miliarda korun nebo zatím miliarda korun, abych byl přesný, a přes počet sedaček a typ autobusu budou dostávat specifickou podporu. Další jsou podnikatelé, kteří zde byli zmíněni, to jsou podnikatelé v kultuře, což možná ještě v tuto chvíli vzroste význam této podpory, tak tam máme připraveno dalších přibližně 700 mil. korun a budeme prodlužovat program COVID-Kultura, který zatím byl vyčerpán, uvidíme ještě dneska, jak to dopadne, řádově na 200 mil. korun. A těch 700 mil. korun bude vypsáno pro podnikatele zjednodušeně řečeno v kumštu - malé firmy, živnostníci a ti, kteří např. provozují klub hudební, musí ho mít zavřený, nebo provozují nějaký festival a rovněž nemohou realizovat - organizovat setkání hudebníků, divadelníků nebo něco podobného. Takže to je program, který se rozjede za čtrnáct dní. A tímhle způsobem se budeme zaměřovat... Ještě mě napadají veletrhy, což je rovněž segment, který je těžce postižený a který teď rovněž aktivujeme a dostane specifickou podporu.

A takhle vlastně půjdeme segment po segmentu, a budeme-li vidět, že ten segment je nefungující, odvětvově nenadechující se, tak na něj připravíme ještě specifickou podporu, nikoliv helikoptérovým náletem. A jestli to bude formou bonusu a la kompenzační bonus, anebo formou nějakého sedačkovného nebo něco jiného, to už je do určité míry po dohodě s těmi odpovědnými svazy, asociacemi atd.

Co se týká Antiviru a kurzarbeitu, to byla další otázka, tak technicky kurzarbeit, k tomu se nechci vyjadřovat, k tomu legislativnímu běhu. Víme, že bude příští středu definitivně zde, čili byla to technická záležitost, proč se to posunulo na tu středu.

Co se týká Antiviru, Antivirus podle našeho názoru naplňuje a naplnil svoji podstatu. Věc druhá je, jak se bude vyvíjet ekonomika. Kurzarbeit nebyl automatický ve smyslu toho, že by byl automaticky spuštěn třeba k 1. listopadu, kurzarbeit byl proto, že bude-li k tomu ekonomická situace, a teď se můžeme bavit o těch parametrech, které nastanou, ať už odvětvově, regionálně, nebo prostě například celoplošně, tak jsme připraveni kurzarbeit nasadit, a stejně se budeme nepochybně dívat v průběhu října i na to, kdyby se nějakým způsobem měl prodloužit Antivirus podle toho, jak si budou stát jednotlivá odvětví. Zatím ta ekonomická situace se vyvíjí překvapivě o něco lépe, než jsme předpokládali. Je vidět, že ta opatření, která jsme udělali v průběhu jara a v průběhu léta, zabrala. Je vidět, že firmy se dostávaly minimálně v posledních týdnech opětovně na tu výnosovou křivku. Samozřejmě teď je situace možná trošku jiná, uvidíme, jak si budou stát v průběhu října, ale v každém případě podle ekonomických výsledků a situace na trhu v průběhu října, spíše v té první polovičce, rozhodneme, jak dál v listopadu.

