Ministr Havlíček: Zákon sám o sobě neřeší a nemůže řešit, jestli tam bude lokalita A, nebo lokalita B

Děkuji. Ono nejenom desítky hodiny, možná i desítky let, když tak pozoruji, jak dlouho už se o tom diskutuje. Takže v zásadě máte v tom, co jste říkal, ve většině, aspoň z mého pohledu, racionální názor. Zcela zásadní jsou samozřejmě ty alternativy. Ono je to podobné jako při budování jádra. I nám je dneska připomínáno to, že mohou existovat třeba malé modulární reaktory a jestli je tedy vůbec nezbytné pouštět se do tzv. velkého jádra. My tvrdíme, ano, je. Nikdo nezpochybňuje to, že zde mohou za 10, 15, 20 let být malé modulární reaktory, ale mluví se o nich už dlouho. Ale v každém případě úkolem této vlády bylo a nepochybně v té další bude rovněž připravit a zrealizovat celý přípravný proces, nastavit jízdní řád výstavby jádra. A pokud někdy někdo rozhodne v nějaké době, že třeba se to doplní modulárními reaktory, bude to jedině dobře. Ale bylo by velkým hazardem vsadit dneska kartu třeba na malé reaktory a nepřipravovat velké jádro, protože by nám uniklo deset let. A tohle je podobná věc.

Ano, já vím o tom, o té připomínce jednotlivých lokalit, které nás vyzývaly k tomu, abychom udělali na deset let jakýsi stopstav a čekali jsme na nové technologie. Nikoliv. Nové technologie musíme podporovat, je to správná cesta, sledujme světový vývoj, sledujme, kam se alokují zdroje, jaké by mohly být případné alternativy a jestli budou za 15, za 20, za 30 let, bude to určitě dobře. A také do té doby se nezačne stavět. Ale nemůžeme do té doby abdikovat na to, abychom nepřipravovali to, když náhodou nebude něco anebo nebude nikoliv jenom náhodou, ale nebude zde žádná alternativa, tak aby ta příprava neprobíhala.

Ty zdroje, které do toho dneska alokujeme, nejsou takové, které by nás nějakým zásadním způsobem ohrožovaly, ale kdybychom abdikovali na to, tak poté by to problém být mohl.

K faktorům toho výběru: ano, byly to geofyzikální faktory. Nicméně je pravda, že ta zúžená sestava těch lokalit, ty čtyři lokality, už následně budou posuzovány i z jiných úhlů pohledu, tzn. nejenom ty geofyzikální, které pochopitelně míří ku bezpečnosti a k ideálnímu technickému posouzení dané lokality nebo horniny. Ale ty další už budou určitě na celé řadě dalších úrovní postaveny. Mimo jiné i ty sociologické faktory.

Včera probíhala zajímavá diskuse s Březovým potokem, kdy nám bylo vyčítáno to, že jsme měli více přistoupit rovněž k určité míře rezistence jednotlivých lokalit, protože byly lokality, které byly méně rezistentní, a některé byly více rezistentní. A bylo nám naznačeno nebo vytknuto, že jsme měli vybrat do té čtyřky možná ty, které byly méně rezistentní. Ale to není možné. My musíme sledovat bezpečnostní faktor, musíme sledovat faktor ideální lokality s ohledem na geofyzikální vlastnosti.

Ale připusťme, a dokonce musíme se takto chovat, že v momentě, kdy budou regiony z těch geofyzikálních úhlů pohledu podobné nebo téměř stejné, tak pak už samozřejmě bude rozhodovat i třeba to, jestli někdo - nechci použít slovo chtíč, aby mě někdo nenapadnul - ale to, jestli někdo chce nebo nechce. To znamená, jestli je rezistentní nebo není rezistentní a jestli by byl za určitých okolností možná připraven do toho jít, protože by byl třeba ekonomicky vykompenzován. Takže tyhle diskuse určitě budou všechny čekat, protože ty čtyři lokality neznamená, že se tam bude stavět. Pravděpodobně to bude jedna z nich. Nebude-li ten výsledek ještě takový, že třeba bude úplně jiná technologie.

Jenom krátce k tomu Batelovu - a já rozumím tomu, že jste z toho regionu. A kdyby dneska Horka byla mezi těmi pěti, které tam nejsou, tak jsem si skoro jist, že byste nevystupoval, ale byl by tady úplně jiný poslanec, který by nás interpeloval v rámci jiného regionu. Což je v pořádku a o tom ta diskuse samozřejmě je. Co se týká vyjádření Ministerstva zemědělství k Batelovu, tak údajně, a teď přesně prodávám, jak jsem koupil, aniž bych znal souvislosti, tak ta vodní nádrž nevylučuje to, že tam bude případně úložiště.

A poslední věc, kterou bych řekl, a stále se motáme kolem toho zákona, ten zákon sám o sobě neřeší a nemůže řešit, jestli tam bude lokalita A, nebo lokalita B. On do značné míry by měl zapojit ty aktéry z těch jednotlivých regionů do toho procesu přípravy. Ale to, co je důležité, a to jsme slíbili a za tím si stojíme, do doby schválení toho zákona, pokud to nenastane déle jak roku 2023, tak tam nezačnou žádné průzkumné práce. A ještě je třeba říct, že ty průzkumné práce samy o sobě nevzniknou tak, že najednou bude zákon, v tu chvíli my požádáme a okamžitě to bude to bude, je tam dvouleté moratorium, navíc ještě je tam obvykle tak jednoroční doba na to, než se to rozhodne. To znamená, zjednodušeně řečeno, 2023 plus 3 roky, bavíme se někdy o roku 2026, takže v tomhle případě i to desetileté moratorium, které někdo říkal, nebo, řekněme, stop stav na 10 let, od roku 2020 do roku 2030, tak vidíte, že už nejsme úplně daleko od toho, že se tam začnou dít určité akty. A je důležité říct, a to je třeba stále připomínat těm obcím, nejenom ty benefity, které z toho mohou mít ve smyslu ekonomiky atd., vzpomeňte si, když se připravovaly Dukovany, když se připravoval Temelín, já jsem z toho regionu, protože jsem z jižních Čech, jaké byly protesty tenkrát proti tomu, nikdo to nechtěl. A dneska Dukovany a Třebíčsko jsou jedním z největších, řekněme, obhájců toho, aby se pokračovalo v Dukovanech. Zvykli si na tu jaderku. Je to obrovská příležitost ve smyslu práce, ve smyslu ekonomického, kulturního, sociologického vyžití atd. Prostě a jednoduše, nejdříve byl odpor, později jsou dokonce obhájci. Já neříkám, že takto to bude s tím úložištěm, ale jenom bych chtěl, aby to bylo vnímáno i z těch úhlů pohledu, že to nepodobně něco přinese, a samozřejmě to přinese nemalé ekonomické zdroje, protože v momentě zahájení těch průzkumných prací už to budou skutečně zajímavé zdroje pro tu danou lokalitu. Ale určitě kdykoli jste vítán pro diskusi a já vám případně potom i detailně vysvětlím, v jaké jsme fázi.

Děkuji.

