Ministr Hladík: Chránit přírodu není volba, je to naše povinnost a odpovědnost

Mockrát děkuji všem za gratulace, ale hlavně za podporu. Vést ministerstvo životního prostředí je obrovská odpovědnost.

Chránit naši přírodu totiž není volbou, je to naše společenská povinnost a odpovědnost. Země nám byla svěřena do péče a jinou nemáme. Ministerstvo životního prostředí pracuje každý den na tom, abychom ji v dobrém stavu dokázali předat budoucím generacím.

V tomto ohledu je před námi hodně práce. Chci, aby tu Ministerstvo životního prostředí bylo pro lidi, aby jim dokázalo pomáhat a nabízelo příležitosti. Mým úkolem je lidem programy ministerstva přiblížit. Třeba dotace z NZÚ podané od října roku 2021 do konce roku 2022 v přepočtu ušetří přes 350 tisíc tun uhlí, což odpovídá 2,2 miliardám korun. To je zcela zásadní posun v rámci ochrany klimatu.

Potřebujeme kompletně proměnit naši energetiku na moderní a čistou, a potřebujeme dosáhnout toho, aby odchod od uhlí nebyl strašákem, ale využitou příležitostí. Naprosto klíčové je legislativní ukotvení komunitní energetiky, na které čekáme už několik let.

Důležitým tématem je také ochrana vody, a to v té nejvyšší ústavní rovině. Zásadní také je, aby se předcházelo ekologickým haváriím. Chci prosadit přísnou krizovou novelu vodního zákona. Protože to, co se stalo na Bečvě už se nesmí opakovat. A už vůbec není možné, že když se něco takového stane, že se to nedokáže prošetřit.

Chci na MŽP přinést zodpovědný přístup k péči o naši krajinu. Je důležité, aby došlo k rozšíření chráněných územích, to se týká v první řadě plánovaného národního parku Křivoklátsko, ale týká se to i dalších cenných lokalit. je potřebné všude jednat se starosty a otevřeně komunikovat se všemi občany v území. Je důležité, aby stát na státních pozemcích dokázal hospodařit co nejšetrněji k přírodě. Stát v tomto musí mít snahu jít příkladem.

Země nám byla svěřena do péče, jinou nemáme. Chci usilovat o to, abychom ji jednou mohli v pořádku předat budoucím generacím. A to se netýká jen ochrany přírody v národních parcích nebo rezervacích, ale v běžné krajině, jak městské, tak zemědělské. Tady všude musí mít příroda prostor, kde se bude moci rozvíjet.

Odpad je cenný zdroj pro materiálové i energetické využití. V tomto ohledu si zaslouží výraznou podporu cirkulární ekonomika. Jsem moc rád za to, že v podpoře Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje skrze operační program Spravedlivá transformace mám spojence i v panu prezidentovi. V nejbližších týdnech plánuji tyto regiony navštívit a jednat přímo s hejtmany.

Závěrem chci moc poděkovat všem zaměstnancům Ministerstvo životního prostředí. Za tu dobu, co jsem tu působil jako náměstek ministra, jsem už měl možnost se s mnohými seznámit a spolupracovat s nimi. Je skvělé, když pracujete s lidmi, pro které je jejich práce posláním a zároveň jsou skvělými odborníky. Těším se na další spolupráci.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



ministr živ. prostředí

