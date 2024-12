Ministr Jurečka: Dětská sousedská skupina je levnější variantou

Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci,

já chci jenom velmi stručně udělat ještě shrnutí. Já chci poděkovat celé řadě lidí, nejenom vám, co jste tady v Poslanecké sněmovně, kolegyně, kolegové, a musím tady říci jak z koalice, tak i někteří z vás z opozičních řad, tak jste celou poměrně dlouhou dobu byli u toho, kdy jsme připravovali tuto legislativní úpravu, a to jak z hlediska zjednodušení podmínek pro administrativu a výplatu současných podpor vůči dětským skupinám, které dnes máme.

Tak stejně, když jsme vlastně připravovali ten koncept sousedských dětských skupin, o kterém se, jak tady už bylo zmíněno, mluvilo opravdu asi velmi hodně dlouho, mohli bychom možná jít ještě i do období, kdy byl ministrem práce sociálních věcí Petr Nečas. Takže tak dlouho, to je už dneska více jak 14 let, se o této tématice tady v České republice mluvilo.

Pro mě je důležité to, že dneska tady otvíráme možnost plného vějíře podpory budování kapacit pro zajištění péče o děti předškolního věku. A ten rodič opravdu si v tom území může najít tu cestu v mateřské školce, v dětské skupině nebo v dětské sousedské skupině s tím, že ta dětská sousedská skupina je pro (nesrozumitelné) státu velmi efektivní, levnější variantou. Koeficient toho příspěvku je tam snížen ještě oproti dětské skupině.

To znamená, je to opravdu model, který je velmi efektivně dobrý a pro mě je vlastně klíčové to, a to říkám dlouhodobě, že chci, aby ten rodič neměl žádné omezení, žádné jak se říká klacky pod nohy ze strany státu, ale aby měl opravdu maximální možnost, jak dokázat zvládnout, sladit ten rodinný, rodinně osobní a pracovní život. Za to chci moc poděkovat, že se to podařilo. Nebylo by to nejenom bez práce lidí na MPSV a těch, kteří to opravdu lidsky i politicky podporovali, ale právě i bez toho, co tady zmiňoval pan kolega poslanec Vít Kaňkovský, i bez té vůle kolegů z Vysočiny rozjet pilotní projekty, začít na tom pracovat, dát nám cennou zpětnou vazbu.

Takže tady opravdu ukázka toho, že se ty věci nejenom diskutovali, jak se říká teoreticky, ale že jsme tou cestou - otestovat to, zjistit podněty z praxe a ty zakomponovat do tohoto návrhu zákona, do toho nového systému. Z toho mám opravdu velkou radost, velmi dobrý pocit a za to chci opravdu poděkovat a prosím také potom o tu finální podporu tohoto návrhu zákona.

Je to přelomový okamžik. Myslím si, že jsme tam dokázali najít i shodu na těch věcech, které se týkají i té větší vymahatelnosti, motivace i ze strany obcí. Vím, že to nebyla jednoduchá debata, o to víc si vážím toho výsledného kompromisu.

Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



