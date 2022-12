Ministr Jurečka: Nelze předjímat, jaký bude hospodářský vývoj v průběhu příštího roku

reklama

Samozřejmě ta situace z hlediska kvantifikace dopadů je složitá, protože to nelze kvantifikovat, nelze předjímat, jaký bude vývoj hospodářský v průběhu příštího roku. Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 19527 lidí

Pokud jde o zatížení úřadů práce, tady já musím říci, že si nemyslím, že toto by bylo nějakým rizikem pro vývoj v příštím roce. Předpokládáme s opatřeními, která se teď realizují, to znamená, že části zaměstnanců, kteří nám teď chyběli hlavně na pracovišti v Praze, tak je nabíráme do stavu v jiných pobočkách v jiných krajích, kam přesouváme tu agendu, kde vypomáhají s tím, aby se snížilo zatížení, a zároveň, abychom dokázali plnit zákonné lhůty, a to vidíme, že by nám mělo v průběhu příštího kvartálu výrazně pomoci, navíc v kombinaci s tím, jak nám také narostly počty žadatelů, kteří podávají své žádosti digitálně, především u solidární domácnosti, humanitární dávky, ale i u některých dalších to narůstá.

A tady největší peak nárůstu žádostí nastal v říjnu, takže my tady dovypořádáváme velký objem říjnový, (který?) samozřejmě ten úřad zatížil významně v rámci příspěvku na bydlení, ale i tato agenda se podaří, řekněme, snížit, ta její zátěž. Reakce tady v tom nastavení jsou s ohledem na to, jak jsem říkal i ve svém úvodu, když jsem tady představoval tento návrh i jak to potom doplňovala paní zpravodajka, tím, jak se udělaly úpravy jak na evropské úrovni, následně na naší v oblasti úpravy insolvenčních řízení, tak my na to tady tímto způsobem reagujeme, plus se tam doplňuje ta informace ještě z mezinárodních rejstříků, se kterou budeme schopni také pracovat.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Jurečka: Musíme po letech valorizovat příspěvek na péči a uděláme to Ministr Jurečka: Opakování příběhu roku 2009-2010 nehrozí Ministr Jurečka: Reagujeme na vývoj situace, která tady od druhé světové války nebyla Ministr Jurečka: Legislativní nouze má ale dokonalý smysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama