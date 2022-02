Ministr Jurečka: Nevykládejte nesmysly, pane Babiši

reklama

Děkuji. Já jsem zvyklý slýchat ledacos, ale to byla úplně neuvěřitelná snůška neuvěřitelných blábolů, které tady zazněly za těch zhruba 30 minut, pane poslanče. (Potlesk zprava.) Na úvod bych řekl, vy tady říkáte, s kým jste kdy se znal nebo neznal. Já si vyprošuji, já jsem s vámi husy nepásl. (Opět potlesk zprava.) Já jsem vás nepotkal do roku 2013! Takže nevykládejte tady veřejně, my se známe dlouho a podobné řeči. Potkal jsem vás až po volbách a byli jsme nuceni tady hledat nějakou formu spolupráce, která dneska zpětně, kdybych mohl, tak bych ty kroky udělal jinak. Nechoďte a nevykládejte řeči, my se známe dlouho. Že se znáte dlouho s lidmi, se kterými jste dělal svůj byznys, že jste se po nocích po hotelech a benzínkách potkával například s šéfem antimonopolního úřadu, tak tím se klidně chlubte! Vy jste potřeboval řešit svoje byznysové záležitosti. Proč jste se potkával s panem Pecinou po nocích? Proč? Proč jako šéf Agrofertu jste tyto schůzky činil? Přišlo vám to normální? Co jste po něm potřeboval? Tenkrát ještě iDNES byla schopna o tom napsat článek. Dneska už by žádný takový článek nevyšel! Takže říkejte věci, s kým jste se potkával v 90. letech v rámci vašeho byznysu, jakým způsobem jste vydíral spoustu zemědělců, jakým způsobem jste přebíral jejich podniky. O tom tady mluvte!

Vy tady mluvíte a říkáte - tady peníze z nebe někomu padají. Komu tady padají peníze z nebe? To je vaše představa? Vy tady říkáte, že jste vystudoval VŠE, vy jste se někdy učil o tom, že padají nějaké peníze z nebe? Vy jste tady mluvil o dětech v mateřské školce, co se učí. Myslíte, že děti v mateřské školce se učí, že padají peníze z nebe? Neučí. Představte si, neučí se to.

Pane poslanče Babiši, peníze jsou v tomto státě z aktivity a činnosti těchto lidí a firem, které tady poctivě platí a odvádějí daně, které neoptimalizují přes korunové dluhopisy, jako jste to dělal vy. Vy, který jste potom chodil jako ministr financí, zaklekával jste na firmy a říkal jste tady ti několik let měli pozdržené a zadržované dépéháčko. Na ně jste zaklekl, na ně jste si troufl, ale sám jste naprosto neeticky zoptimalizoval svoje daně přes korunové dluhopisy. Co vy tady dneska chcete jako bývalý ministr financí říkat? Peníze fakt z nebe nepadají. Ti lidé se na to nadřeli, firmy se na to nadřely navzdory tomu, co jste proti mnohým z nich vydělal jako ministr financí, jak jste zaklekával na ty firmy. Dodnes se z toho někteří vzpamatovávají. Vedou soudní spory s finanční správou a finanční správa ty soudy prohrává. Zaplatíte to? Zaplatíte vy nebo tady paní bývalá ministryně Schillerová i třeba ty výdaje, které tady byly na volební kampaň s těmi fotkami? Já myslím, že by bylo fér přijít a říct ano, bylo to neetické, v rozporu s péčí řádného hospodáře, tak já jako předseda hnutí to zaplatím, nebo to zaplatí to hnutí, bylo by to fér. Postavit se k tomu jako chlap, když tady paní ministryni hájíte, bývalou, která se neumí hájit sama. Říkala vždycky, že tomu rozumí, že je dobrá ekonomka, tak ať se hájí sama. (Poslankyně Schillerové reaguje ze svého místa.) To je v pořádku. Budu rád, když odpovíte, jestli vrátíte ty dva milióny korun. Bylo by to super se k tomu postavit.

Co se učí děti ve školce? Pane poslanče, já si myslím, že se neučí, že máme žít na dluh. Fakt si myslím, že každý normální rodič i učitel, když učí o finanční gramotnosti, tak říká, že na dluh se určitě žít nemá. Kdyby domácnosti v této zemi, kdyby firmy v této zemi fungovaly jako vaše vláda za poslední dva roky, tak jsou bez střechy nad hlavou, v insolvenci, konec.

Vy tady říkáte, a to říkáte opakovaně, že jsme jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropě, že jsme na šestém místě. Ono to zní hrozně pěkně, ale pane poslanče, prosím pěkně, pak dořekněte i to B, díky čemu to je. Díky zodpovědnému přebytkovému hospodaření měst, obcí a krajů v České republice. Pak to řekněte celé. A čím to asi bude? Protože tam nevládnou politici jako Andrej Babiš. (Potlesk z pravé strany.) Takže říkejte občanům - ano, tato země má relativně dobré obecně veřejné finance díky městům, obcím a krajům navzdory tomu, jak hospodaří tento stát, především v posledních dvou letech.

Takže jestli chcete říct, co této zemi zanecháváte, co jste těm lidem dali, tak to není ani sleva na jízdném, tak to nejsou ani věci, co navrhujete, ale je to zadlužení plus 836 miliard korun. To je to reálné, co jste nechali této zemi po vaší vládě. To je to, co ti lidé budou muset zaplatit. A vyříkáte - vraťte těm lidem těch 62 miliard korun vyšších daňových příjmů a odvodů ze sociálního a zdravotního pojištění. Ale řekněte těm lidem, že vy jste na letošní rok navrhli rozpočet schodku ve výši 370 mld. korun. Vy nic nenecháváte navíc, vy necháváte dluhy. A nikdo normální nechce dlouhodobě žít na dluh. Normální člověk se chce z dluhu dostat.

Takže prosím pěkně, nevykládejte tady tyto opravdu nesmysly. Vy tady srovnáváte a říkáte ..........jak je to jednoduché, tak si, prosím vás, načtěte data. Vy tady říkáte - nárůst inflace mezi prosincem a lednem. Ale víte, že těch 9,9 je rozdíl od ledna 2021 do ledna 2022? Všiml jste si toho, když jste argumentoval tím staťákem? Četl jste to? Je to rozdíl za dvanáct měsíců. Není to rozdíl mezi prosincem a lednem, jak jste to tady interpretoval.

Tak i tady v těchto věcech si, prosím vás pěkně, dávejte opravdu pozor na to, co říkáte, když máte tendenci mluvit tady ke mně a k panu ministrovi průmyslu a obchodu a říkat, že my neznáme a nevíme. Podívejte se na staťák, inflace 9,9, za jaké období to je. Asi jste to nečetl. Někdo vám to blbě napsal.

Takže já bych se vrátil k tomu, ano, situace není jednoduchá. Jsme ve vládě sedmý týden, já jsem zdědil systém, který tady zůstal po vaší vládě. Snažím se ho modernizovat, snažím se ho změnit, snažím se to překlápění těch papírů do papírů překlopit na nuly a jedničky, ale vaše vláda za poslední čtyři roky - kam pohnula s tou digitalizací? Proč to neběhá v těch datech? Na to jste vůbec neodpověděl. Takže já se snažím dnes ten stav narovnat, budeme to dělat složitě, nebude to jednoduché, protože jste to zanedbali, bohužel. Budu rád, když se s tím společně někam dokážeme posunout kupředu, ale prosím vás pěkně, neříkejte tady lidem, že za vaší vlády tady byla nějaká zázračná jiná metoda formy pomoci.

To, jak funguje ten příspěvek na bydlení, já bych ho také rád viděl jinak a moderněji, ale to je dědictví, které jste zanechali vy. Tak řekněte ano, my jsme to nezvládli, máte to těžký, zlepšete to, my vám budeme fandit. Pak to budu brát jako racionální příspěvek politika, který zná ten stav věci, ví, jak to na úřadech práce funguje a fungovalo i za jeho období, kdy byl premiérem a že to společně posuneme kupředu. To by mi přišlo racionální.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

