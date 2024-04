Ministr Jurečka: Povinná práce se vrací

Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Píšete o tom jako o důležité misi, ale co si pod tím představit? Jakou misi máte na mysli? Víte, já dost pochybuju, že by všichni, co jsou členy aktivních záloh, šli do války, kdyby bylo třeba. Jste třeba vy připraven být nasezen v nějaké zahraniční misi? Přihlásil jste se do ní nebo jen slepě vykři...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.