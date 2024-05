Ministr Jurečka: Robotizace v zemědělství, zohlednění náročných profesí, sedí to dobře

reklama

Děkuji. Já mám rád ty konkrétní příklady, a myslím, že ta debata je v tomhle opravdu potom hodně jako dobrá a děkuji za tu konstruktivnost. Když se podíváme na tu situaci v zemědělství, tak tady jednoznačně vidíme ten posun toho trendu v té robotizaci, obrovský posun technologií. Dneska když se podíváme třeba na jakých strojích pracovali naši rodiče, prarodiče, a v čem dneska v zemědělství fungujeme, je to obrovský progres, který tady je. Samozřejmě třeba některá specifika, živočišná výroba a podobně, tak tam vždycky ta lidská práce do určité míry bude a bude se velmi těžko nahrazovat nějakými robotizovanými věcmi.

Na druhou stranu když se podíváme na ty příklady, které jste uváděl dál, to znamená třeba i ta náročná práce fyzická typu kovář, to je typická náročná pozice, kdy tento člověk, když sečtu, by měl mít možnost odcházet po těch odpracovaných směnách dříve až o pět let plus tři roky předčasného důchodu, to znamená teoreticky až o osm. Finišer. Zase. Tady je předpoklad, že tady by měla být, nevím tu konkrétní pozici u toho zaměstnavatele, ale pokud je to práce celoročně venku, můžeme se o tom bavit jaká rizika jsou tam také, další jestli v těch současných podmínkách tito lidé některé z těch čtyř rizik tam nemají. Ale právě proto ty náročné pozice tady jsou takto nastavené.

Pokud jde o tu otázku zmíněné zeleniny a podobně. Tam dneska prakticky českého občana nepotkáte. Já mohu říct mojí zkušenost, já jsem z tršické chmelařské oblasti a tady třeba zavádění chmele, česání chmele, buď to dělají všechno zahraniční pracovníci, anebo to jdou dělat dobrovolně důchodci ještě. Většinou bývalí zaměstnanci toho daného podniku, kteří jsou v důchodě, kteří to mají na dohodu jako přivýdělek. Když se na to podíváme tím návrhem, ten pamatuje na ty konkrétní náročné pozice těch lidí, kteří dělají těžkou fyzickou zátěž.

A pak jenom poznámka. Já fakt nemám rád, když se tady používají informace, data, se kterými MPSV nepřichází. My říkáme, že to, na co dneska vidíme, je ročník narozený 1972, 65 let (Předsedající: Čas.) a sedm měsíců navíc.

