Ministr Jurečka: Zvýšení cen energií? Připravujeme poměrně masivní informační kampaň

Děkuji. Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, členové a členky vlády, vážené poslankyně, poslanci. Dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, sněmovní tisk 116. Je to zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Smyslem návrhu tohoto zákona je reagovat na současnou situaci na trhu s energiemi, kde vidíme ten dynamický vývoj v posledním pololetí roku 2021, a zároveň také vnímáme ty odhady... (Odmlčuje se pro hluk v sále.) Zároveň také vnímáme odhady Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu, které hovoří o tom, že by zvýšení v průměru v roce 2022 mohlo být v případě elektřiny o 37 % a v případě plynu zhruba o 40 %. Na tu situaci jsme se jako vláda rozhodli rázně a jasně reagovat tím, že předkládáme tuto novelu, kdy upravujeme výše normativů pro příspěvek na bydlení tak, abychom touto pomocí, adresnou konkrétní pomocí, byli schopni pomoci lidem, na které negativně situace s cenami energií bude dopadat.

V návrhu zákona také upravujeme několik dalších věcí, a to, že rozšiřujeme okruh možných žadatelů na lidi, kteří jsou např. v podnájmech nebo mají různá břemena služebnosti, a případně ještě bude reagovat asi i kolega poslanec Kaňkovský ještě jedním návrhem tak, abychom to spektrum lidí, kterým je potřeba pomoci, měli zaplněno a aby nám tam nezůstávala nějaká tzv. bílá místa na mapě.

A pak je tam třetí úprava, která dává vládě zmocnění, aby mimořádně v roce 2022 vláda mohla případně ještě reagovat na další vývoj na cenu s energiemi, pokud by docházelo ještě k nárůstu ceny elektřiny nebo plynu tak, aby vláda svým nařízením vlády mohla v roce 2022 zvýšit normativy, aby ta pomoc byla potom adekvátní situaci, protože je dneska těžké předjímat, jaká bude situace ve druhém, ve třetím nebo ve čtvrtém kvartálu. Takže to jsou ty konkrétní parametrické změny.

Když to řeknu řekněme v té rovině, jakým způsobem tu pomoc koncipujeme, tak nechceme jít cestou plošného řešení, které rozdá desítky miliard korun, tak jak tady bylo diskutováno ještě před Vánocemi minulého roku, kdy se tady mluvilo o jednorázovém odpuštění DPH pro rok 2022 nebo např. o snížení zeleného bonusu.

My toto řešení nevidíme jako to nejvhodnější, protože bychom vydali resp. ztratili na příjmech státního rozpočtu mezi 25 až 30 miliardami korun ročně, ale zároveň bychom těm, kteří by byli nejvíce postiženi, tu skutečnou smysluplnou a výraznou pomoc nebyli schopni doručit. Proto jdeme tímm řešením, která vnímáme více jako řešení sociální, adresné, konkrétní, které je připraveno pomoci lidem, kteří tu pomoc opravdu potřebují, právě s ohledem na situaci a stav státního rozpočtu, na to rekordní tempo zadlužování, které tady vidíme v posledních dvou letech. A i občané České republiky si zaslouží, aby tady byla vláda, která postupuje odpovědně, vláda, která myslí na to, že jednou tyto dluhy i s úroky - a to doslovně - budeme muset zaplatit.

Náklady na to řešení, které já tady představuji, jsou odhadovány mezi 2,5 až 3 miliardami korun. Ten odhad vychází i z dat, se kterými pracovala předchozí vláda, a je rozšířen o ten okruh žadatelů, který jsme rozšířili z hlediska možných zájemců, kteří mohou žádat, právě z řad například těch podnájemníků.

Takže to jsou změny, které děláme a zároveň k tomu připravujeme i poměrně masivní informační a komunikační kampaň již dnes. Na webu Úřadu práce i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, jsou podrobné informace. Je tam dneska orientační kalkulačka, do které si mohou občané vypočítat, zdali potom budou těmi, kteří dosáhnou na tuto formu pomoci a v jaké výši. A samozřejmě budeme také mít call centrum, kde bude možné poskytovat informace bezplatně, aby si lidé zase mohli ověřit u pracovníků Úřadu práce, zdali na tuto pomoc dosáhnou, případně jakou jinou formu pomoci ještě mohou využít. A také připravujeme i oslovení konkrétních obyvatel přes informační kanály Úřadu práce nebo České správy sociálního zabezpečení nebo i ve spolupráci se zástupci, s představiteli měst a obcí České republiky či se zástupci energetických distribučních společností. Takže snažíme se, aby v průběhu ledna opravdu lidé měli maximum informací a ti, kteří vnímají, že mají problém s úhradou svých záloh nebo s úhradou vyúčtování, aby se neváhali obrátit na úřady práce, kde jim ty informace budou rozšířeny a případně poskytnuta pomoc, jak si o tu pomoc požádat.

Já jsem taky avizoval, že chceme udělat v průběhu ledna ještě aktualizaci a úpravu metodiky pro mimořádnou okamžitou pomoc, protože ta je schopna pokrývat opravdu ty extrémní mimořádné situace tam, kde by nestačila pomoc ve formě příspěvku na bydlení. Takže i na toto budeme reagovat a samozřejmě jsme připraveni sledovat ten vývoj počtu žadatelů v jednotlivých regionech. Jsme připraveni také případně reagovat na vývoj omikronu, protože pro nás je důležité, abychom byli schopni na úřadech práce, kde budou ty největší tlaky žadatelů, abychom tam byli schopni uspokojovat žadatele rychle, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlení, abychom měli dostatečné personální kapacity, což bude samozřejmě potom pro vedení Úřadu práce jednou z důležitých priorit, abychom toto dokázali zvládnout.

My jsme se samozřejmě zabývali otázkou zjednodušení toho formuláře při přípravě toho zákona, jestli je možné některé jak se říká lidově kolonky, některé části, u kterých žádáme po žadateli informace, vypustit, ale nedošli jsme k tomu, že bychom dokázali nějakou informaci postrádat. Když se podíváte i vy, kolegyně, kolegové, na web MPSV nebo Úřadu práce, tam ten elektronický formulář je, je ho možné vyplnit. A vidíte, že tam jsou v zásadě nejpodstatnější informace, to znamená informace o žadateli, o lidech, kteří s ním sdílejí domácnost, o tom, kdo z nich je nebo není výdělečně činný, jaká je tam věková skupina jednotlivých členů domácnosti a pak jsou tam přílohy, kterými ten žadatel dokladuje svoji výši příjmů a také i výši nákladů právě na bydlení. Není tam nic zbytečného navíc a počítáme s tím, že pokud to ten člověk nezvládne elektronicky z domova, kde to je možné, aby to bylo odesláno i bez toho, aniž by ten člověk musel mít nutně datovou schránku. Tak potom v tom případě budou připraveni pracovníci úřadů práce pomoci těmto lidem, aby tuto žádost vyplnili a správně podali.

Ano, bude to pro nás a především pro pracovníky úřadů práce období o něco náročnější. Ten odhad žadatelů, kteří budou potřebovat pomoc, se pohybuje mezi 200, 220 až 270 tisíci lidmi. Uvidíme ještě, jaký bude vývoj situace z hlediska právě vývoje ceny energií. Ale jsme připraveni na to v průběhu roku reagovat a myslím si, že pořád je pro tento stát lepší a zodpovědnější pomoci adresně, cíleně než vzít 25, 30 miliard korun a pomoci lidem, kteří jsou v tom problému řekněme z jedné třetiny, protože například odpuštění DPH těm lidem, kteří by byli opravdu v těch největších problémech, řeší třetinu toho problému, ani ne tu třetinu. Takže my hledáme cestu konkrétní adresné pomoci právě i s ohledem na stav státního rozpočtu a jeho deficitu.

Děkuji vám za pozornost a děkuji za podporu tohoto materiálu. Dnes na jednání sociálního výboru byl tento materiál projednán, byl podpořen. Takže doufám, že takto to projde i na jednání pléna Poslanecké sněmovny. Děkuji.

