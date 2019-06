Ministr Kremlík: Co nejvíce prostředků chci přivést do dopravní infrastruktury

„SFDI má za úkol spustit elektronické známky od roku 2021. Šéf fondu Zbyněk Hořelica mě dneska ujistil, že termín zvládnou. Konečně se tak přiblížíme ostatním evropským zemím, kde si na sklo auta už nelepí dálniční kupón,“ informoval bezprostředně po jednání ministr Vladimír Kremlík.

Právní rámec k elektronickým dálničním známkám přitom poskytuje zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jehož novela se momentálně nachází ve druhém čtení v poslanecké sněmovně.

Kromě dálničních se ministr dopravy podrobně seznámil s organizační strukturou státního fondu a spolu s jeho ředitelem jednali o financování silnic druhých a třetích tříd i o sestavování rozpočtu pro příští rok.

„Chci do dopravní infrastruktury přivést co nejvíce prostředků, co jen bude možné. Je dobrou zprávou, že již máme zajištěné pokračování Operačního programu Doprava, budu usilovat i o zapojení dalších zdrojů mimo národní státní rozpočet,“ dodal ministr dopravy Vladimír Kremlík.

