Ministr Kulhánek: Můj hlavní cíl - podpora ekonomické diplomacie

reklama

Dnes jsem výjimečně pracovně nevyrazil za hranice, ale do Zlínského kraje. A mám velkou radost, že jsme konečně mohli uskutečnit tak důležitá setkání a jednání.

Jak asi víte, jedním z mých hlavních cílů od nástupu do úřadu byla podpora ekonomické diplomacie. Ta totiž covidou situací hodně utrpěla, a přitom je export do zahraničí pro české firmy i pro průmysl tak důležitý! A protože už jsme začali první podnikatelské mise v zahraničí, chtěl jsem naše české firmy podpořit také přímo v regionu. Hned ráno jsem měl tu čest se podívat do dílny CZ firearms - Česká zbrojovka v Uherském Brodě. Klobouk dolů, jakou práci tady lidi odvádějí. Právě díky nim firma exportuje do více než 90 zemí světa a patří mezi naše největší exportéry vůbec! I ve sveˇteˇ maji´ skveˇlou poveˇst. Koupili dokonce sve´ho americke´ho konkurenta - sveˇtozna´mou firmu Colt. Je to nevídaný český úspěch a zároveň obrovská podpora průmyslu i zaměstnanosti.

Odpoledne jsem se ještě zastavil ve firmě KRUŽÍK v Kroměříži, která vyrábí například průmyslová nebo garážová vrata a má za sebou skvělé výsledky - své výrobky dodává do 13 evropských zemí!

Třeba do Německa, Švýcarska nebo Dánska. A mimochodem - montovali třeba vrata na naší ambasádu v Severní Koreji. Byla to skveˇla´ na´vsˇteˇva i s mi´stostarostou Kromeˇrˇi´zˇe Karel Holík - místostarosta Kroměříže. Pořád říkám, že zlaté české ručičky mají světu co nabídnout a tyhle firmy jsou toho důkazem. Je to ale tvrdá práce a prosadit se po náročném covidovém období na evropském trhu je o to náročnější. Máte mojí největší podporu. Vám i dalším českým firmám chci maximálně pomoci!

Mám za sebou také jednání s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem a radní pro zdravotnictví Olga Sehnalová, mojí kolegyní z ČSSD. Řešili jsme přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnických záchranných služeb se Slovenskem. Chceme dostupnou, rychlou a kvalitni´ pe´cˇi. Tohle téma se řeší už od roku 2011 a jsem přesvědčený o tom, že je potřeba co nejrychleji domluvit všechny detaily. Musíme si pomáhat, a pokud jde o zdraví lidí, pak to podle mě platí dvojnásob! Navštívil jsem také Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje?? a opravdu smekám před všemi, kteří dokáží v krizových situacích pomáhat druhým lidem. Naprostá profesionalita a špičková úroveň. Tyhle prostory, co vidíte na fotkách, už ale bohužel nestačí a brzy se budou stěhovat do většího. Olga Sehnalová tu v oblasti zdravotnictví udělala obrovský kus práce - a to i ve spolupráci s poslankyní ČSSD Alena Gajdůšková, která navíc řeší i sociální péči.

Myslím si, že si vedou velmi dobře! Já bych se za takto odvedenou práci a špičkovou úroveň na jejich místě opravdu nestyděl.

Měl jsem také možnost projít si na chvilku kouzelnou Kroměříž, které po právu říkají Hanecké Athény. Mimochodem, cestou jsem na trhu koupil pro dceru krásné dřevěné autíčko, tyhle české dárky jsou stejně nejlepší! Tak doufám, že bude mít doma úspěch.

Jakub Kulhánek, MA ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Byla chyba odejít z Afghánistánu, kritizuje Babiš NATO. O tlumočníky se postaráme, detaily nemůže říct Kulhánek svolává krizový štáb kvůli Afghánistánu. Řeší, co s diplomaty Ministr Kulhánek svolává krizový štáb! Kvůli desítkám afghánských tlumočníků. Česko bude pomáhat Ministr Kulhánek: Albánii a Řecku pomůžou čeští záchranáři

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.