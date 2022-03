Ministr Kupka: Aby se dařilo na území ČR vyvíjet inovativní produkty

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Dovoluji si vám předložit k odsouhlasení vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017.

Rád bych hned aktualizoval reálnou finální podobu té spolupráce, kterou tato mezinárodní dohoda ustavuje, protože v souvislosti s děním na Ukrajině z tohoto společného projektu už Ruská federace vystoupila, takže nemusíme a nebudeme mluvit o nosných raketách Sojuz, které z té základny Guyana startovat nebudou. Nicméně předmětem návrhu je aktualizace původního znění prohlášení z roku 2007, kterého je ČR smluvní stranou, které bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv.

Účelem nového prohlášení z roku 2017 je prodloužení platnosti a zároveň aktualizace toho původního prohlášení, tak aby odpovídalo stávající situaci v oblasti nosných raket v Evropě.

Pro ČR je zvlášť důležitý odstavec, podle kterého bude využívání nosných raket vyvinutých v rámci projektu ESA respektovat průmyslové a geografické rozdělení zakázek podle účasti členských států na vývoji nosných raket právě v rámci té Evropské kosmické agentury ESA. V rámci těchto programů se díky příspěvkům ČR do ESA na vývoji nosných raket Ariane a Vega podílí i české firmy. Je to zároveň příspěvek českému průmyslu k tomu, aby se dařilo na území ČR vyvíjet inovativní produkty, věci, které jsou schopny obstát na mezinárodním konkurenčním poli, opravdu se to v rámci projektu Evropské kosmické agentury ESA daří.

Pokud by nedošlo k přijetí nového prohlášení, mohly by ve fázi využívání těchto raket, tedy při jejich běžném provozu, být české firmy v dodavatelském řetězci nahrazeny zahraničními, což by logicky byla škoda.

Nové prohlášení zajišťuje, že zmíněné české firmy budou moci na komerční bázi dodávat komponenty pro nosné rakety Ariane a Vega po celou dobu jejich využívání či po dobu platnosti prohlášení.

Rád bych, byť se tím dostáváme trochu mimo rámec toho samotného prohlášení, přece jen doplnil, že ČR samozřejmě v rámci pomoci Ukrajině i v oblasti samotné dopravy podniká celou řadu důležitých kroků. Pevně doufám, že i toto zapojení bude odpovídat přijetí naší odpovědnosti za to, co jsme v historii našeho státu zažili, například kroky, které vedly k teď v rámci společné iniciativy Polska k postupnému uzavření vzdušného prostoru nad Evropou či aktuální pomoci ukrajinským uprchlíkům prostřednictvím vlakové dopravy, zajišťování samozřejmě transportu i veškeré vojenské výbavy, vnímám to jako jeden z důležitých prvků toho našeho odpovědného přístupu k naší evropské role. To je společný jmenovatel i pro ten projekt, který zajistí do budoucna zmíněná mezinárodní smlouva.

Mnohokrát děkuji za pozornost.

