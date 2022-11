Ministr Kupka: Aktuální kritickou situaci využíváme zároveň jako příležitost

reklama

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně vážení kolegové,

já nejenom, že se pokusím na ty otázky odpovědět, ale několik důležitých věcí zároveň znovu podtrhnu. Kdybychom nenašli cestu, jakým způsobem posílit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, tak to prostě znamená, že některé stavby se budou muset zastavit. Tady zaznělo z úst pana místopředsedy Havlíčka, co zdědí příští generace ministrů dopravy? Desítky miliard dluhu? Tak já vám přesně řeknu, co reálně dědíme my a co prostě zároveň musíme nést, pokud nechceme poslat výstavbu dopravní infrastruktury do kytek.

Musíme prostě najít peníze na podepsané smlouvy na výstavbu celé řady konkrétních dopravních staveb. A děláme to způsobem, který nám prostě současná situace umožňuje. Zaznívalo tady jako memento, že bude tedy následně doprava splácet ty úvěry. Zároveň ale říkáte a sami jste předložili a já to vítám jednoznačně jako doporučený způsob financování PPP. No vy přece víte, že je to úplně to samé, že i v případě PPP projektů ty následné splátky, které se samozřejmě pojí zároveň s údržbou takto vystavěné komunikace či infrastruktury platíme z rozpočtu SFDI. Ale co je důležité, odkud tam ty finanční prostředky přitečou? Přitečou tam na základě rozhodnutí vlády přirozeně spolu s rozpočtem, tedy s řešením celého balíku financování České republiky.

Proto říkáme, že ten přístup, který jsme zvolili, reálně odpovídá tomu, v jakému problému se v tuto chvíli Česká republika ocitá, a otevíráme vějíř možností. Všichni víme, že je nutně potřeba postavit v České republice vysokorychlostní trati. To bude znamenat po roce 2025, 2026 najít někde dalších 50 miliard korun navíc oproti těm stávajícím rozpočtům. Pokud nenajdeme další možnosti financování, tak si o tom Česká republika bude moci nechat jenom zdát. A to nechceme.

Mgr. Martin Kupka ODS



Tu aktuální situaci kritickou využíváme zároveň jako příležitost, abychom pro českou dopravní infrastrukturu přichystali reálné nástroje, jak to zafinancovat. A říkáme - máme tady konkrétní formu pomoci, půjčku Evropské investiční banky. A zároveň se díváme všude kolem po evropských státech, které díky právě pomoci Evropské investiční banky dokázaly udělat v těch předchozích letech obrovský kus práce v oblasti dopravní infrastruktury. A je naprosto na místě vyjednat s Evropskou investiční bankou podobně příhodné podmínky, jak to dokázaly jiné státy, a díky tomu si poradit s tím dramatickým dluhem v infrastruktuře. A to, že to činíme a vyjadřujeme v podobě čísel, tak tím dáváme ale jenom viditelnou numerickou hodnotu vnitřnímu zadlužení, které představuje pro Českou republiku pochopitelně vážný limit pro další ekonomický rozvoj. A to, že se snažíme i za této situace najít řešení pro nezbytnou investici do infrastruktury, je přece důležitá věc pro nastartování pozitivního ekonomického vývoje, na odstranění těch překážek, které máme.

Jak to bude z hlediska poskládání těch nástrojů? Budeme mít k dispozici konkrétní nabídku Evropské investiční banky, včetně výše úroků. Budeme mít k dispozici, a to už můžu také zmínit, další konkrétní nabídky úvěrového financování i ze strany bank - už proběhla v minulých týdnech jednání s bankami. Zároveň připravujeme - a budete to tady ve Sněmovně mít během několika týdnů - legislativní řešení právě pro dluhopisy Státního fondu dopravní infrastruktury. A máme další možnosti a nástroje formou státních dluhopisů. A odpovědné je - a říkáme to od první chvíle - poskládat ty nástroje do mozaiky, která bude pro stát prostě nejvýhodnější. Ano, řešíme to s ohledem na to, jaké finanční prostředky byly v tom střednědobém výhledu pro letošní rok, tam bylo 96 miliard korun. Znamená to, že kdybychom opravdu se jenom přiblížili téhle hodnotě, tak reálně celá řada staveb se bude muset konzervovat a bude to stát další finanční prostředky a hlavně ránu pro celé stavebnictví a ránu pro veškeré výhledy o tom, jak by se měla dopravní infrastruktura rozvíjet. Jediná poctivá odpověď, kterou je na to možné dát i z hlediska vývoje, je opravdu přijít s otevřeným vějířem možností financování.

Jak to bude s tím úvěrem EIB a odkud se bude splácet? No vzhledem k tomu, že partnerem bude Ministerstvo financí, tak to samozřejmě bude záležitost, kterou v budoucích letech ponese stát prostřednictvím Ministerstva financí, ale já zároveň říkám - je velmi dobře, že zároveň bude jasné, že ty finanční prostředky půjdou na financování výstavby dopravní infrastruktury. A že je poctivé to říct, že to jsou finanční prostředky, které z peněz daňových poplatníků vydáváme za to, aby po České republice snáz jezdily vlaky, snáz se jezdilo po dálnicích, po silnicích první třídy a také abychom dokázali zvedat vnitrozemskou říční plavbu. Tohle jsou přece všechno reálné odpovědi.

Říkáte, že jsme neodpověděli na rizika, odpověděli jsme na ně už asi dvacetkrát, jenom to nechcete slyšet a vracíte se zpátky k témuž. V tom světle působí pak jako úplný paradox, že ten pozměňovací návrh pana místopředsedy Havlíčka sahá, jak zaznělo i z úst Zbyňka Stanjury, do kapitoly obsluhy státního dluhu, jako bychom tedy mohli přestat splácet státní dluh. Úplný nesmysl. Tak proti tomu stavíme férově, jasně, transparentně pro všechny, pro českou veřejnost, že musíme investovat víc, že budeme investovat víc, že se stavby nezastaví, že se pokusíme i v těch těžkých dobách splácet historický infrastrukturní dluh a že k tomu navíc zodpovědně budeme využívat víc nástrojů. A znovu zdůrazňuju ten útok skrzevá to, jak to dopadne na další generace ministrů... No úplně stejně jako v případě těch PPP projektů, které přece všichni chceme a jsou výsledkem plošné shody v Poslanecké sněmovně. Tak to zdůrazňuju. Prosím, odložte aspoň v tomto směru na chvíli zbytečnou povinnou opoziční kritiku a podívejte se na to, prosím, věcně z hlediska toho, co potřebuje česká infrastruktura, jaké návrhy v tomto směru předkládáme. A já jsem přesvědčený o tom, že to bude znamenat i nejenom pro stavební průmysl, pro infrastrukturu, ale i pro českou společnost důležitou vzpruhu. To, že tady prostě budou dál probíhat stavby, které lidem slouží a které i v tom následujícím období bude moci díky tomuto možná z vašeho pohledu odvážnému, ale nepochybně odpovědnému počinu možné investovat.

Děkuju za pozornost.

