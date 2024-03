Ministr Kupka: K žádnému omezení bezpečnosti opravdu nedošlo

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové,

opravdu se jedná o poměrně technickou detailní záležitost, ale z hlediska principu. Tady se nikomu neuložily nové povinnosti. V tomto případě naopak té administrativní zátěže ubylo a ukázalo se i v následujícím období předchozího roku, že to žádný negativní dopad na bezpečnost leteckého provozu nemělo. Ten krok, který udělalo Ministerstvo dopravy, je samozřejmě přímo spojen s nezbytným sladěním vnitrostátní právní úpravy s právem Evropské unie, kdy nově je veškerá kompetence v té oblasti právě určování parametrů bezpečnosti leteckých pozemních zařízení přeneseno na Agenturu EU pro bezpečnost letectví na EASA.

A my jsme pochopitelně museli zabránit tomu, aby ve výsledku nemusely české subjekty chodit ke dvěma stolcům, nechodit za dvěma úřady, aby na jednom žádaly o ono oprávnění, které i samo o sobě nese poměrně zdlouhavý název, protože se jedná o oprávnění k povolování, vyvíjení, výrobě atd. příslušných zařízení.

Udělali jsme tedy krok, který spočíval opravdu v tom, že nově jsme v zásadě zrušili povinnost žádat o ono příslušné oprávnění u Českého úřadu pro civilní letectví, ale nijak jsme nezanedbali ani nezrušili dohled, pokud kdokoli bude vyrábět letecké pozemní zařízení, bude ho instalovat, tak v každém případě bude takové zařízení procházet kolaudací, ve které musí prokázat, že vše odpovídá příslušným normám a že je vše zcela v pořádku.

V tomto případě jsme opravdu odstranili nadbytečný krok jakéhosi předchozího oprávnění a zdůrazňuji, že ani to oprávnění neposuzovalo konkrétní výrobky. Ta konkrétní zařízení nebo jeho části, které příslušný výrobce či dodavatel pro příslušné pozemní zařízení letecké dodával. To je stěžejní, proč můžu bezpečně tvrdit, že v tomto případě k žádnému omezení nedošlo.

Dívali jsme se i na to, zda tím zrušením na začátku roku 2023 nedošlo třeba ke znehodnocení investice do toho příslušného oprávnění. To bylo opravdu svázáno se správním poplatkem 20 tisíc korun, ale v období mezi dubnem 2022 a mezi dubnem 2023 nikdo o takové oprávnění nepožádal, tudíž nikdo takovou částku nevynaložil. Ti, kteří se museli podle předchozí legislativy takovým oprávněním prokazovat a museli je zaplatit, tak činili a žádali o oprávnění v předchozím období, tedy v režimu předchozí platné legislativy. V tomto směru nedošlo nepochybně ani k žádné újmě na straně těch, kteří by dodávali příslušné letecké pozemní zařízení.

My jsme potom analyzovali i v návaznosti na vaše otázky, zda někde nemohlo dojít k zanedbání byť jen malé části technických parametrů a znovu i na základě prováděné praxe, i na základě toho, že nikdo nejenom že neadresoval Úřadu pro civilní letectví stížnost, ale ani neučinil v té oblasti dotaz, aby se ptal, zda je tu nějaký problém, nebo že by se obrátil na úřad pro civilní letectví s nějakým požadavkem, tak máme za to, že toto byla změna, která přispěla ke snížení administrativy, po které voláme všichni bez rozdílu, protože papírování je prostě opravdu zbytečně mnoho, a tady zdůrazňuji, že to byl z pohledu aktuálně platné legislativy úplně zbytečný papír, bumážka na nic. Protože za daných okolností je přece stěžejní, co se reálně opravdu instaluje do toho příslušného zařízení, a zda to zařízení pak splňuje všechny parametry, a to kontroluje příslušný úřad při kolaudačním řízení.

Dotaz zněl, když jsme řešili, zda tady opravdu třeba nemohlo dojít k tomu, že by dodavatel instaloval např. příliš svítící navigační zařízení světelné pro přiblížení na přistávací dráhu, tak tady znovu platí, že kontrola přísluší právě té kolaudaci, a ani ono oprávnění, které se vydávalo v předchozím období, by takovou věc nedokázalo eliminovat, protože nebylo předmětem zjišťování, zda ten subjekt v tomto směru dodává ty konkrétní části nebo ty konkrétní díly. Tak chci znovu deklarovat, že opravdu tady k žádnému omezení bezpečnosti nedošlo, nedošlo k němu prokazatelně a jediný efekt toho kroku znamenal snížení administrativní zátěže právě pro ty podnikatelské subjekty, které v té vysoce odborné oblasti působí a které dodávají zařízení pro bezpečnost leteckého provozu.

