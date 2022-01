Ministr Kupka: Společným zájmem je dát dobrý stavební zákon co nejrychleji dohromady

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

znovu máme na stole nový stavební zákon. Máme ho na stole proto, že se nepodařilo v tom předchozím období najít napříč Poslaneckou sněmovnou elementární shodu, jak tuhle klíčovou procesní, ale nejenom procesní, ale i věcnou normu převést do života.

Odehrával se tu dramatický spor a vážný spor o to, jestli má vzniknout nový obrovský stavební úřad na úrovni krajů. Nikoli na úrovni současných krajských úřadů, aby bylo jasno, ale nová struktura, která by existovala paralelně vedle současných krajských úřadů, vedle současných obecných stavebních úřadů na úrovni měst a obcí. Znamenalo by to řádově tisíce úředníků, kteří by přecházeli do této nové struktury. A jak se ukazuje i teď, a slyšíme to v posledních dnech znovu velmi hlasitě, reálně by hrozilo riziko, že v České republice dojde k zastavení stavební činnosti vlivem ochromení stavební správy. Protože ze strany měst a obcí, a zmiňovali jsme to tady ne jako hypotézu, ne jako nějaké politické řeči, ale jako reálnou odezvu z území, že jak tajemníci, tak starostové měst a obcí nabídnou stávajícím úředníkům na úrovni stavebních úřadů angažmá, které bude prostě pro ně v místě atraktivní, že ztratíme i to, co v České republice máme - rozhodování s místní znalostí, rozhodování v patřičné odborné kvalifikaci. Upozorňovali jsme důsledně na tahle reálná rizika, ale bylo to jako házet hrách na zeď.

Situace se změnila. Nám současná situace umožňuje napravit tenhle vážný problém a zabránit tomu naprosto reálnému riziku, že místo toho abychom urychlili stavební činnost, tak že se vlivem vzniku nové struktury stavební činnost zastaví. To je důvod, proč teď za vámi přicházíme s návrhem, který dává základní jistotu směrem k městům a obcím, že nedojde k fatálnímu narušení současného smíšeného modelu veřejné správy a že najdeme v následujícím roce řešení, které pevně doufám už bude mít soulad napříč Sněmovnou, tak jako se to podařilo v případě digitalizace stavebního řízení, a bude to přijatelná podoba uspořádání stavební správy v České republice.

Teď ale abychom dokázali opravdu do měst a obcí vyslat jasný signál, že není třeba se obávat, že nevzniká nová krajská struktura v deseti či dvanácti tisících hlavách, tak že odkládáme účinnost právě pro tento segment stavební činnosti, pro obecné stavby. Ale protože od začátku jsme také říkali, že na nové podobě nového stavebního zákona nacházíme v důležitých principech shodu, například v zákazu ping pongu, ve zjednodušování jednotlivých kroků, v omezování počtu razítek. Tady to od začátku shodu mělo. A byla velká škoda, že se nepodařilo vlivem zarputilosti některých vládních představitelů uvolnit cestu k rozumnému řešení. Teď je na nás, abychom s rozumným řešením přišli. A pokládám opravdu za důležité teď jasný signál směrem k městům a obcím vyslat, že se nebude konat zemětřesení na úrovni městských a obecních stavebních úřadů na úrovni městských úřadů. Tohle je důležitá zpráva.

Rád bych připomněl, že to zdaleka v té době nebyl jenom politický spor. Ten spor měli mezi sebou i klíčová ministerstva. Vzpomeňte na rozsáhlou studii, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra a upozorňovalo na závažné problémy, které by ta reforma stavební správy měla. A od první chvíle a do poslední chvíle se k tomu návrhu stavěla krajně kriticky. Chtěl bych zdůraznit, že vytvořit normu, která má tak zásadní spor na úrovni věcných ministerstev, které ale mají být partnerské, protože MMR je věcně příslušným ministerstvem pro stavební správu, ale pro správní řád a pro uspořádání veřejné správy je to Ministerstvo vnitra. A vytvořit normu, která v základu znamená tak vážný spor dvou klíčových resort, je prostě nesmysl. A teď se to bohužel jenom ukazuje.

Jedna důležitá věc, která je spjatá i s naším zásahem i s předchozí diskusí, byla digitalizace stavebního řízení. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří ještě před debatou o celé nové reformě stavebního zákona se dokázali spojit napříč a vytvořit podobu schopné a správné digitalizace stavebního řízení, na kterou pak kompletní rekodifikace stavebního práva navazovala. To vytvořilo základní možnosti i pro čerpání evropských prostředků, aby do budoucna mohl vzniknout portál stavebníka, aby mohla vzniknout digitální technická mapa bezešvá, aby mohlo vzniknout digitální úložiště projektové dokumentace a samozřejmě také evidence jednotlivých kroků ve stavebním řízení. To je základní rastr, základní matrice, chcete-li, pro to, aby opravdu se v České republice dalo urychlit stavební řízení.

Ukázalo se, a tady je potřeba tohle zdůraznit jako věcné konstatování, že při nejlepší vůli by nebylo možné do posledního června roku 2023 správně vyzkoušet a rozběhnout celý ten model digitálního stavebního řízení. A neříkám to jako výčitku. Říkám to prostě bohužel jako konstatování. Tohle by technicky možné nebylo. A jistě nemusím nikomu vysvětlovat, že tak vážnou věc spustit bez odzkoušení, bez průpravy na úrovni měst a obcí, by bylo krajně nezodpovědné a hrozilo by fiaskem. Proto to odročení v tomto směru je i nezbytný krok, aby se podařilo dotáhnout správně do konce i onu digitalizaci. Zdůrazňuji to proto, aby tu zbytečně nezazněl například protiargument, že tím zdržujeme digitalizaci. To se neděje. Na digitalizaci stavebního řízení máme zájem. A máme zájem také na tom, aby se podařilo uplatnit evropské prostředky v tomto důležitém digitalizačním projektu.

Prosím o vnímání těch argumentů pro ty, kteří tu byli v předchozím období, prožili jste si ty dlouhé diskuse. Pojďme zachovat dál tu diskusi ve věcné rovině, která má samozřejmě důležité politické dosahy. Společným zájmem je ve vztahu k dopravní infrastruktuře, ve vztahu k bytové výstavbě, co nejrychleji dát dohromady dobrý stavební zákon. A záleží nejenom na rychlosti. Záleží i na kvalitě. V okamžiku, kdy ta norma nebude kvalitní, hrozí celá řada dalších vážných komplikací a pro developery ještě větší riziko. Protože nejhorší je samozřejmě čelit následně soudním sporům a prohrávat je.

Věřím, že se v nadcházejícím období ve spolupráci všech jednotlivých klubů podaří vytvořit dobré řešení pro stavební správu v České republice, která bude vycházet z pravidel 21. století. Co je možné udělat digitálně a co je možné sjednotit pod jednu digitální střechu, tak to udělat a nepřemýšlet v intencích 19. století, že všichni musí být pod jednou kamennou střechou. Protože i kdyby byli pod jednou kamennou střechou, ale nefungovalo dobře ono digitální spojení a výměna informací, tak to stejně dobře fungovat nebude.

Prosím, pojďme se rychle shodnou na téhle základní úpravě a odložení účinnosti a pojďme co nejrychleji spustit práci na předmětném, věcném řešení stavebního řízení v České republice pro 21. století, stavební řízení, které může být kvalitní, rychlé, sjednocené, bude lidi co nejméně obtěžovat a umožní rychlou výstavbu jak bytů, tak důležité dopravní infrastruktury v České republice.

Děkuji za pozornost.

