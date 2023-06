Ministr Kupka: Začínáte se podobat nahnědlým hnutím, ne rozumné demokracii

reklama

To je smutný příběh. Smutný příběh, co se stalo s Andrejem Babišem. Opustil úplně jakoukoliv odpovědnost vůči státu, rozhodl se pro rétoriku, která je už založena jenom na tónu nenávisti, vzbuzování nejtemnějších vášní a strašení. O množství lží, které jsme tu slyšeli, vůbec nemůže být řeč. Kdybych jenom zmínil Euro 7, tak to byla právě Česká republika a tato vláda, která tvoří hráz proti nesmyslným, nerealistickým návrhům. Ale to, co znamená skutečný, reálný boj s riziky, která si uvědomujeme, je důsledný postoj k zákonům, které v České republice platí, a to tato vláda v plném rozsahu garantuje.

Boj s pašeráky znamená důsledné potírání pašeráctví a nelegální migrace. A přesně to se odehrává a odehrávalo v minulém roce, když například přes slovensko-českou hranici přecházelo větší množství nelegálních migrantů, ale, prostřednictvím paní předsedající, nevzbuzujte tyhle vášně ve společnosti. Je to krajně nebezpečná hra, která vůbec, ale vůbec neodpovídá elementární odpovědnosti opozice, která se má hlásit k tradici demokratických opozičních stran. Tohle jste dávno opustili.

Když jsem se díval na začátek vašeho projevu a tam nahoře seděly studentky a studenti, tak já se vážně obávám o obraz, který si odnášejí z Poslanecké sněmovny. A dovolím si vás vyzvat - respektujte základní pravidla demokratického boje. Vzbuzováním těch nejtemnějších vášní, strašením účelovou citací ze zahraničního tisku se nikdo dobře do politiky nezapsal. A jestli se ANO vašimi ústy rozhodlo definitivně opustit elementární rovinu slušné politiky a bude se opravdu víc podobat nahnědlým hnutím, než rozumné demokracii, tak... (Poslanci hnutí ANO tlučou do lavic.)

Děkuji vám, že i tímto způsobem dáváte za pravdu rozboru toho, co jsme tady před malou chvílí slyšeli. Věřím, že pokud si to načtete ze záznamu nebo ze stenozáznamu, tak vám bude jasné, že tady Andrej Babiš překračuje, daleko, hranice elementární slušné opoziční politiky. (Potlesk zprava.)

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy

