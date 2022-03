Ministr Lipavský: Omezíme tím významný nástroj ekonomické diplomacie Ruské federace

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

já bych chtěl maximálně podpořit to, co říkal pan ministr financí Stanjura. My dneska opravdu tímto hlasováním a tím, že posuneme to první čtení kus dále, tak se podílíme na symbolickém finálním odstřižení od dob RVHP, od toho společného sovětského projektu kontroly nad tímto prostorem.

To, že dnes postoupíme dál (ve) vypovězení těchto dvou účastí, tak i v případě konkrétně tento banky (naplňujeme?) i kroky, které si minulá vláda nějakým způsobem předsevzala, ale nedokázala dotáhnout do konce. A já můžu potvrdit, že naše vláda byla připravena na tom pracovat, možná tempem, které v mírových dobách odpovídalo tomu, jak ty věci běží, ale už jsme ten projekt měli rozjetý a věnovali jsme se tomu vzájemně. Takže my to jednoznačně vítáme, podporujeme, že žádoucí vypovědět členství České (republiky) v obou těchto marginálních bankách a omezíme tím významný nástroj ekonomické diplomacie Ruské federace, které jednoznačně směřuje k tomu bývalému východnímu bloku ještě z dob studené války.

Byli jsme na to opakovaně upozorňováni. Myslím si, že Parlament jako celek prokázal geopolitickou střízlivost a viděl dál, když Parlamentem neprošla ta smlouva, která měla přesouvat sídlo z Moskvy do Budapešti, to se bavíme o té druhé bance, ale ona ta problematika je hodně propojená. Takže samozřejmě za ministerstvo, my jsme dále připraveni spolupracovat i s Ministerstvem financí na koordinaci dalších kroků. Je potřeba utvořit i mezinárodní koalici dalších států, partnerských států, v Evropě je to poměrně jednoduché, ale samozřejmě ty banky mají i členy z dalších zemí, například Vietnam a tak dále, to znamená, té práce je tam poměrně hodně, abychom tímto postupem maximalizovat ty podmínky, za kterých bude ukončována naše účast.

Děkuji za pozornost.

