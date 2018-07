Ministr Metnar: Armáda a její představitelé vědí, co chtějí

„Dneska jsme s panem ministrem probrali hlavní úkoly Armády České republiky v průběhu dvouhodinového výhledu a upřesnili jsme některé věci v procesu rozvoje a modernizace Armády České republiky,“ popsal průběh setkání generálporučík Aleš Opata.

„Při mé první návštěvě jsem byl poměrně podrobně seznámen s chodem Armády České republiky, její strukturou a velením. Bylo to velmi zajímavé. Rovněž jsme se vrátili k hlavním akvizičním problémům a modernizaci techniky, kterou Armáda České republiky potřebuje. Rozebírali jsme jednotlivé aspekty připravovaného rozpočtu armády,“ zhodnotil návštěvu ministr Lubomír Metnar a dodal: „Armáda a její představitelé vědí, co chtějí. Vědí, jakou techniku požadují. Vědí, co je osvědčené. Takže já se budu na další spolupráci těšit.“

Pokud jde o akvizice, bude ministr po odpovědných funkcionářích vyžadovat jasnou odpovědnost a aktivní přístup, aby se tyto zakázky co nejrychleji a nejefektivněji dotáhly do konce. Předpokládá rovněž, že se rozpočet resortu obrany bude postupně navyšovat tak, jak to v minulosti deklarovala vláda.

Mgr. Lubomír Metnar BPP



ministr obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vojáci si připomněli Den ozbrojených sil zavedený prezidentem Havlem Ministr Metnar: Nechceme zbytečně otravovat lidi Lubomír Metnar se bude stěhovat z vnitra na obranu. Nemá to „na háku“ jako Chovanec, chválí ho úředníci Ministr Metnar jednal o bezpečnosti s bavorským ministrem vnitra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV