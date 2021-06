Ministr Metnar: Tato vláda splnila slib

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

jak to zaznělo, toto je podoba paní Colombové, jak jsem byl označen. Ale vězte, protože práce na rezortu není jednoduchá, jak o tom hovořila i paní předsedkyně výboru pro obranu, ale rád bych vám teď sdělil fakta bez nějakého politického podbarvení, které tady opravdu zaznívá.

Ale ještě nejdřív mi dovolte udělat takový exkurz po těch letech, co tam jsem, za těch pět a třicet měsíců to, co bylo a s čím jsem se mohl seznámit, abych vám mohl říct, jaká situace v armádě a v rezortu obrany byla. Vraťme se do roku 2010, kdy se kabinet v čele s premiérem za ODS prošetřil z necelých 49 miliard rozpočtu obrany na 42 miliard v roce 2014. V době pana ministra Vondry sloužily peníze určené na investice v podstatě pouze k úhradám na splátky Pandur Acar, tehdy pořízený, a nic nového s výjimkou BRENů, to je ověřeno, se nenakupovalo, ani nebylo za co. Do roku 2014 byl zcela utlumen nákup munice, ročně se maximálně dělaly nákupy za 300 milionů, od roku 2015 1,5 miliardy ročně. Tristní byla také péče o výstroj vojáků a s rokem 2015 se podařilo vyřešit problematiku nedostatku výstroje vojáků všech druhů. Zatímco například v letech 2012 až 2013 byly v této oblasti uzavřeny smlouvy v hodnotě 389 milionů, od roku 2015 se uzavřelo více než 550 smluv v celkové hodnotě víc než 7 miliard včetně smluv na tu balistickou ochranu vojáků.

Ale teď se chci dále věnovat více aktuální situaci, kdy bych chtěl říct, že s hodnocením z pohledu Aliance od roku 2013 stoupl rozpočet k letošnímu roku NATO o 100 % a špatně bylo hodnoceno ze strany mých předřečníků, nebo paní předsedkyně.

Jsme hodnoceni z hlediska růstu rozpočtu za posledních sedm let jako mezi nejlepšími deseti a jsme na sedmém místě. Tato vláda hnutí ANO splnila slib a v letošním roce z avizovaných 1,4 % HDP máme v současné době 1,46 % HDP do rozpočtu. Díky rostoucímu rozpočtu i modernizace a nákupy nové výzbroje může pokračovat. Nezastírám, že pandemie a pandemická opatření, ano, projevila se, ale projevila se všude - v Evropě, ve světě a i z hlediska subdodavatelských řetězců. Ano, to já nezastírám a říkám, jak to je. Ale také bych chtěl říct to hodnocení, které tady zaznělo, tak pojďme si říct po měsíci, jak to vypadalo.

Já jsem na resortu třicet pět měsíců a uzavřeli jsme, což je v registru smluv, ale chce dokladovatelné, 35 tisíc smluv za 112 miliard korun pro obranu. A to, že nepodporujeme domácí průmysl? 90 % z této částky a z těchto smluv je uzavřeno se subjekty, s firmami z domácího obranného průmyslu. Tak to jenom tak, abychom si tady řekli ta fakta a jak to opravdu reálně vypadá.

Všichni víte, jak v současné době je bezpečnostní situace dynamická. Všichni vnímáme tu situaci, která je ještě umocněna tou pandemií. Ale mohu říct, že pracovníci resortu Ministerstva obrany odvádí dobrou práci, vojáci Armády České republiky odvádí skvělou práci a chci jim při této příležitosti opravdu poděkovat. Za mě všechno.

Děkuji.

