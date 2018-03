Ministr Pelikán: Ženy v ČR vydělávají v průměru o 22 procent méně než muži

Ženy v České republice vydělávají v průměru o 22 % méně než muži. Pokud mají vysokou školu, jsou jejich platy dokonce o 29 % nižší. V kategorii do 30 let sice vydělávají „jen“ o 10 % méně, ale v souvislosti se založením rodiny a dlouhými výpadky z trhu práce dochází k propadu. Ve věku nad 65 let jsou třikrát více ohroženy rizikem příjmové chudoby…

Tahle a další fakta jsme dnes prezentovali na tiskové konferenci k prioritám vlády v oblasti rovnosti žen a mužů. V mezinárodním i evropském srovnání Česko dlouhodobě zaostává a naším úkolem pochopitelně je prostředí narovnat.

Abyste viděli, jak velkou pozornost tématu věnují ve světě, tak v New Yorku už druhý týden probíhá 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které je hned po Valném shromáždění druhým největším zasedáním téhle organizace. Členkou české delegace byla kromě zástupců Úřadu vlády Taťána Kuchařová, ambasadorka udržitelného rozvoje a zakladatelka nadace Krása pomoci, která vystoupila také na naší tiskové konferenci. Skvěle mluvila o postavení žen, jejich roli v neziskovém sektoru a rozdílech v platu podle genderu.

Při přípravě na dnešek jsem narazil na to, že ženy se musí naučit být sebevědomé. Za sebe jako za muže chci říct, že muži by se měli naučit být sebevědomí, aby dokázali ženy pustit dál a my jsme nemuseli k (ne)rovnosti mezi nimi pořádat tiskovou konferenci.

