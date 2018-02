Ministr Pelikán podpořil v Brně projekty sociálního začleňování

Brno sociální problematiku řeší v šestnácti lokalitách s vyšším výskytem sociálně vyloučených osob, kterých je ve městě zhruba 15 tisíc. Od roku 2015 město spolupracuje na projektech s vládní Agenturou pro sociální začleňování spadající nově do gesce Ministerstva spravedlnosti, propojilo se také s dvanácti příspěvkovými organizacemi. Častými problémy jsou nevyhovující bydlení rodin s dětmi, špatné napojení na zdravotní péči a zanedbávání školní docházky.

„Sociální vyloučení nemá jednu příčinu. Řešení proto musí vypadat jako schody, které pomohou lidem, kteří o to stojí, postupně nahoru. Je tady ale často vidět problém se vzájemným propojením těch jednotlivých stupňů. Základem je samozřejmě důstojné a odpovídající bydlení. V tom může být Brno pro ostatní lokality velkou inspirací,“ řekl ministr Pelikán v jednom z bytů, které město poskytlo v rámci projektu Housing first, tedy bydlení především. Do městských bytů se díky němu nastěhovalo několik desítek rodin.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ANO 2011

Ministr spravedlnosti v demisi

ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to projekt, který město začalo testovat v roce 2015. V dubnu následujícího roku bylo vybráno 50 rodin v akutní bytové nouzi. Až na jednu si všechny dokázaly bydlení udržet dodnes a díky projektům se do rodin už vrátilo deset dětí z náhradní péče. V těchto rodinách se také zlepšila školní docházka,“ řekl brněnský zastupitel Martin Freund.

V rámci návštěv ministr a náměstkyně navštívili také základní a mateřskou školu, která vzdělává 80 % žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, noclehárnu a azylové zařízení nebo sdružení Podané ruce, které spolupracuje s lidmi po propuštění z výkonu trestu. „Osmdesát procent klientů kontaktuje sdružení už ve výkonu trestu nebo ve vazbě, což považuji za velmi důležité. Jde o komplexní poradenství a také o to, že lidé hned po propuštění mají kam jít pro radu i pomoc,“ uvedl ministr Pelikán závěrem.

Psali jsme: Ministr Pelikán: Tohle má řešit a řeší občanský zákoník a ne úprava evidence obyvatel Ministr Pelikán: Žádná dluhová amnestie, ale systém poctivého splácení Ministr Pelikán: Stát musí kontrolovat, jak se využívají příspěvky na bydlení Ministr Pelikán: Navrhujeme oddlužovací novelu insolvenčního zákona

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV