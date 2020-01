Ministr Petříček: Naše přítomnost v Iráku je důležitá pro budoucí stabilitu této země

Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell ministry informoval o dosavadních diplomatických aktivitách EU v Libyi i v Iráku. Ministři se v politické diskusi vyslovili pro výraznější roli EU v regionu a pro podniknutí konkrétních kroků ke snížení napětí.

Rada pro zahraniční věci se nejdříve zabývala situací v Libyi. Ministři vyjádřili znepokojení nad rostoucí přítomností vnějších aktérů v této zemi a vyzvali k uklidnění situace.

V debatě o situaci v Iráku se ministři zaměřili zejména na to, jak co nejlépe a nejefektivněji přispět k deeskalaci současného napětí v Iráku i v celém regionu. „V tuto chvíli především vnímám pozitivně, že dochází k jistému uklidnění, že obě strany, jak USA, tak Írán, svými kroky ukazují, že nemají zájem na další eskalaci napětí v oblasti,“ řekl ministr Petříček.

Ministři zahraničí se shodli na tom, že EU by měla k situaci na Blízkém východě zaujmout aktivnější přístup a zasadit se o její zklidnění. „Evropská unie by nyní měla být aktivnější a měla by hledat diplomatické cesty k pokračování uklidňování situace po událostech z přelomu roku a měla by také hledat způsob, jak do budoucna zajistit mnohostranná jednání mezi aktéry v regionu tak, aby došlo k dlouhodobějšímu řešení situace,“ uvedl český ministr. Podle Tomáše Petříčka je součástí problému i to, že Írán dlouhodobě podporuje různé paramilitární skupiny a dělá kroky k destabilizaci v řadě zemí. „To je něco, co my dlouhodobě nemůžeme tolerovat a i naše přítomnost v Iráku je z tohoto hlediska důležitá pro budoucí stabilitu této země, pro pokračování boje s mezinárodním terorismem,“ shrnul Petříček.

Pokud jde o jadernou dohodu JCPOA, Írán by se podle ministra Petříčka měl vrátit k plnění svých závazků a měla by začít diskuse i o dalších tématech, jako je balistický program Íránu a operace a podpora terorismu v oblasti Blízkého východu.

Vyšší míra zapojení vojenských jednotek ze zemí EU do protiteroristické mise v Iráku by podle ministra Petříčka musela být ze strany EU koordinována rovněž v rámci NATO se USA. Veškeré aktivity na tomto poli by také musely být koordinovány s příští iráckou vládou, která vzejde z nadcházejících voleb.

