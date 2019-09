Ministr Petříček: První tři Vyslanci dobré vůle byli vybráni

„Tento čestný titul by měl lidem, kteří už se dokázali v oblasti svého zájmu výborně etablovat, otevřít další dveře při šíření povědomí o tom, kdo jsou Češi, v čem jsme dobří, jak pohlížíme na některé problémy, nebo třeba naopak uvádět některé mýty o ČR na pravou míru. Nejedná se o velvyslance, to chci zdůraznit, dotyční nejsou a nebudou zaměstnanci MZV, budou to zkrátka lidé, kteří nám chtějí dobrovolně pomoci šířit dobré jméno naší země,“ vysvětlil ministr svůj záměr.

Historicky prvními Vyslanci dobré vůle budou zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti a jedna ze sta nejvlivnějších žen v Česku Lucie Mádlová, sedminásobná mistryně světa v bojových sportech Martina Ptáčková, která je známa i skrze svou charitativní činnost, a choreograf česko-nigerijského původu Yemi A. D., jenž pracoval pro amerického rappera Kanye Westa nebo spolupracoval s českou indie-rockovou kapelou Charlie Straight. Mandát mají všichni na jeden rok s možností prodloužení.

„Je pro mne obrovskou poctou být jmenována Vyslankyní dobré vůle. Těším se, že i v nové roli budu dále aktivně rozvíjet agendu Cílů udržitelného rozvoje nejen v Česku, ale i v zahraničí. A začnu už v příštím týdnu, kde se na Valném shromáždění OSN v New Yorku zúčastním několika významných akcí, které se budou konat v rámci týdne na podporu globálních cílů,“ komentovala udělení čestného titulu Mádlová.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lucie Mádlová (35 let)

V roce 2013 založila Asociaci společenské odpovědnosti, která je nyní s více než 300 členy největší iniciativou společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN v Česku. V únoru 2018 ji americké ministerstvo zahraničních věcí vybralo do prestižního programu International Visitor Leadership. Jako první na světě byl zaměřen na udržitelnost a společenskou odpovědnost.

Forbes Česko ji v roce 2019 zařadil mezi 125 nejvlivnějších žen Česka. Je průkopnicí SDGs v Česku a autorkou unikátního konceptu Cen SDGs – prestižního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které se staly inspirací pro celý svět. Je vdaná a má dceru Miu.

Martina Ptáčková (22 let)

Boxovat začala kvůli šikaně, teď je sedminásobnou mistryní světa v bojových sportech. Jako jediná Češka vyhrála titul mistryně světa v hand to hand combat, což cvičí speciální jednotky a ozbrojené složky. Byla oceněna mezi 24 nejvýraznějšími osobnostmi roku, několikrát se stala Sportovcem roku, získala i ocenění časopisu Forbes.

Trénuje v NATO v Bruselu. Vystupuje a trénuje na protiteroristických cvičeních. Je i úspěšnou studentkou Mezinárodních vztahů. Se svým bratrem Josefem pořádá různé charitativní a jiné projekty. Aktivně vystupuje na pomoc ženám a dětem.

Yemi Dele Akinyemi (37 let)

V 18 letech Yemi A. D. vycestoval do Los Angeles, aby se zde věnoval taneční kariéře, a už 15 let nabírá zkušenosti jako multidisciplinární kreativec. Od tance se nejprve přesunul k choreografii a dnes je režisérem, producentem a jedním z nejvyhledávanějších jmen ve svém oboru. Spolupracoval mimo jiné s americkým rapperem Kanyem Westem, pro kterého vytvořil koncept pro řadu světových koncertů, tour a klipů, včetně choreografie pro předávání cen MTV Video Music Awards (2010).

V roce 2010 Yemi založil agenturu JAD Productions, ve které zároveň funguje jako vedoucí kreativy. V rozsáhlém portfoliu klientů nechybí značky jako Google, Coca-Cola a T-Mobile. Yemi produkuje také vlastní originální projekty. Pro nadaci Václava Havla moderoval sérii vzdělávacích videí o lidských právech určenou středním školám po celé České republice. Je také ambasadorem Cílů udržitelného rozvoje za Českou republiku při OSN.

V roce 2009 Yemi založil neziskovou taneční školu Dance Academy Prague, ve které se studenti všech úrovní mohou učit různým druhům tance. Svůj čas a energii investuje také do pomoci znevýhodněným dětem z České republiky, Indonésie a Indie. V současnosti pracuje na spuštění programu školních stipendií pro místní komunity v Nigérii.

Psali jsme: Ministr Petříček: Severní Makedonie již nyní přispívá k zajištění bezpečnosti Ministerstvo zahraničí: Ministr Petříček přijal nového prezidenta Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda Petříček vyzývá ruského ministra, ať se omluví starostovi Kolářovi Ministr Petříček: Cílená pracovní migrace přináší výsledky, vláda zjednodušila programy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV