Ministr Petříček: V Peru mají špičkový český inkubátor

V Brně začal již 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. V pavilonu Z na brněnském výstavišti se vůbec poprvé pod jednou národní střechou představuje a služby podnikatelům a živnostníkům poskytuje hned třináct státních organizací. A to v České národní expozici „Czech Republic: The Country For The Future“. Na brněnském výstavišti má světovou premiéru.

Služby veřejnosti v každé fázi podnikání v České národní expozici společně poskytuje Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká rozvojová agentura, Exportní a garanční pojišťovací agentura, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničí, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví.

„Konečně, konečně po 26 letech tady vystupujeme jednotně. Třináct státních institucí pod jednou střechou. Ministr průmyslu Karel Havlíček je otcem loga Czech Republic: The Country For The Future a já jsem přesvědčen, že to, co ten slogan říká, je úplná pravda. A my bychom přesně tenhle vzkaz měli vozit všichni společně do zahraničí,“ říká premiér Andrej Babiš.

Česká národní expozice nabízí služby a asistenci státu podnikům v každém životním cyklu podnikání. Od podpory start-upů, podnikatelských inkubátorů, přes exportní asistenci, exportní financování a pojištění, až po ochranu duševního vlastnictví, nebo oblasti zkušebnictví a certifikace. To vše na jednom místě v centru pavilonu Z.

„Na letošním veletrhu začínáme společně s dalšími partnery psát novou kapitolu českého strojírenství a průmyslu obecně. Děláme to nově, inovativně, v duchu Inovační strategie 2019 – 2030, z níž vychází aktuálně připravovaná Národní hospodářská strategie. A tedy i národní hospodářské vize Czech Republic: The Country For The Future,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Nejde přitom jen o nový koncept veletrhů či výstav, kde se prezentuje ČR. Jde o co nejlepší využívání technologií, rychlou reakci na nové trendy, posilování mezinárodní konkurenceschopnosti, nový systém investičních pobídek, které jsou propojené s přidanou hodnotou, podporu technického vzdělávání aj. Tak, aby se Česká republika profilovala jako jedna z nejmodernějších inovačních ekonomik světa. Jako země pro budoucnost.“

Podle Havlíčka lze pod značkou Czech Republic: The Country for the Future prezentovat nejen základní vizi České republiky, ale i další priority, jako třeba mobilitu, dopravní ekosystém, chytrá města, chytré investice a další.

„Jedním z hlavních úkolů Ministerstva zahraničí je podpora českých firem v zahraničí. Letos se podařilo i díky práci velvyslanců např. jedné z našich společností dodat do Kanady novou technologii na opravu silnic zajišťující jak bezpečnější jízdu, tak nižší spotřebu pohonných hmot. V rámci rozvojové pomoci jsme pak do jedné z největších nemocnic v Peru darovali špičkový český inkubátor, který slouží nejchudším obyvatelům země. V Maďarsku jsme zase naši ambasádu vybavili tzv. nanozdí, která rozkládá třeba automobilové emise. To vše v duchu nové inovační strategie,“ uvádí jako příklady úspěchů českých firem v zahraničí ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Součástí České národní expozici na MSV je také zóna start-upových technologických firem, ukázky virtuální reality a uskuteční se spousta doprovodných akcí včetně seminářů, například k tomu, jak stát podpoří rozvoj umělé inteligence či k využití blockchainové technologie v podnikání.

Na MSV se v úterý 8. října ve Hvězdárně Brno vydraží 3D socha Kaleidoskop z recyklovaného PET materiálu. Výtěžek z aukce podpoří rozjezd studentského start-upu. 3D socha Kaleidoskop od studentky Ekin Ünlü z Technické univerzity v Turecku vyhrála mezinárodní soutěž Digitální továrna, která vznikla s cílem zvýšit povědomí o nových technologiích, podpořit technické vzdělávání, tvůrčí činnost studentů a pomoci rozvíjet digitalizaci, digitální vzdělávání a kreativní průmysl. V neposlední řadě jde také o to poukázat na nutnost udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí, tedy ekologii.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně skončí v pátek 11. října.

