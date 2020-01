Ministr Plaga: Hozenou rukavici zvedám

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Tady zazněly velmi zajímavé návrhy, jednak kolegy Gazdíka. Já jsem samozřejmě připraven po přikázání školskému výboru se neomezit jenom na debatu na školském výboru, ale i tato debata a dvě předchozí jsou jasným důkazem toho, že školství tak průřezové téma, že rozhodně - jsem připraven se bavit o budoucnosti školství, nejenom o strategii 20, 30+, ale i tom, jak má vypadat maturita z matematiky a z ostatních předmětů, nebo vůbec závěrečná zkouška ve středním školství. A jak má vůbec vypadat vzdělávací systém České republiky na tom širším plénu.

Takže tu hozenou rukavici zvedám, ale říkám: Je to plně v kontextu toho, jak ostatně připravíme strategii 20, 30+ jako naprosto otevřený dokument a s veřejným projednáváním. A druhá věc, která tady zazněla od pana poslance Miholy. Tak zase reakce. Ano. Pojďme se bavit o tom, abychom nějakým způsobem naplnili to, co se kdysi po maturitě z matematiky chtělo, a to, aby to byla nějaká vstupenka na vysokou školu. Ale ve chvíli, kdy tam máte úroveň matematiky pro všechny, bez rozdílu vah, tak ty vysoké školy - zcela logicky - to nebraly ani v tomto volitelném systému jako bernou minci.

To řešení se nabízí, protože je v tuto chvíli po pokusném ověřování matematika plus, tedy obtížnější matematika. A již myslím sedmnáct fakult ji bere jako bernou minci při přijímačkách. Samozřejmě, zase budu upřímný, v době, kdy máte demografické sedlo a máte nejmenší věkovou kohortu devatenáctiletých, tak na vysoké školy není takový přetlak. Ale ta situace se změní, a to během několika let. A pokud dostaneme matematiku plus, jako zcela jasný nástroj toho - a to je na moji debatu s českou konferencí rektorů, jako nástroj, který bude akceptován vysokými školami, tak je to přesně ta chtěná věc, jak dostat vyšší úroveň matematiky na vstup na vysoké školy.

A to, co tomu dle mého názoru chybí, a zase se k tomu nabízím, je, aby na podobě té matematiky plus, která mimochodem je tedy chválena, ale samozřejmě je to na debatu i o tom obsahu s těmi vysokými školami, tam ti lidé s tímto typem maturity přecházejí. Pak si myslím, že tou matematikou plus můžeme, samozřejmě dobrovolnou, nikoliv povinnou pro všechny, můžeme to očekávání, které kdysi bylo po maturitě z matematiky také naplnit. To znamená, je to další nástroj. A jak říkám, jsem připraven se o něm bavit.

Děkuji.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



