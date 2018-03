Ministr Plaga: Je nutné získat do rozpočtu MŠMT nejméně 10 miliard

Reforma financování regionálního školství je potřebná a chceme ji spustit. Návrh MŠMT na odklad reformy o rok v případě, že by se na ni nepodařilo získat navýšení o minimálně 10 miliard, který jsme minuly týden rozeslali do meziresortniho připomínkového řízení, považuji za věcný a procesně opatrný přístup. Nejde o nikterak překvapivý krok, jelikož, jak jsem avizoval například již v únoru při jednání se zástupci pracovní skupiny Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport v čele s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vodrákem, je pro nastartování změny financování nutné získat do rozpočtu MŠMT nejméně 10 miliard korun. Z této částky téměř polovina půjde na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů a další prostředky budou směřovat do možnosti dělení hodin. To přispěje ke zvýšení kvality výuky na jednotlivých školách v regionálním školství.

