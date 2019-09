Ministr Plaga: Nebudeme gestorem zákona, nemůžu mluvit za kolegu Hniličku

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

otázce rozumím, otázku chápu. To, co bylo probíráno, respektive to, co tady pan poslanec Janda prezentoval, dokonce není ani věcný záměr zákona. To jsou - já bych to nazval - možná nějaké myšlenky zákona o sportu. A když se vrátím do té minulosti, tak skutečně, v roce 2016, za působení paní ministryně Valachové, byl pověřen odbor legislativy přípravou nového zákona o sportu, s tím, že věcné vstupy bych já očekával, že by do toho měla dávat sekce sportu a mělo by to být probíráno samozřejmě i se sekcí 2, tedy sekcí vzdělávání, protože je tam ta problematika školního sportu a jeho provazby do vzdělávání na českých školách.

Jak už jsem tady jednou zmínil datum 3. května 2017, ty práce - ale vy jste se pak ptal na to, jak za mého působení - byly přerušeny nebo nepokračovaly dále po té kauze roku 2017 a já, když jsem nastoupil 13. 12. 2017, tak vy víte, že ve velmi krátké době byl jmenován vládním zmocněncem Milan Hnilička, současný šéf, respektive předseda Národní sportovní agentury, a práce na přípravě zákona o podpoře sportu velmi záhy byly přesměrovány na přípravu novely zákona, která - to jistě víte, neb jste ji tady dvakrát prohlasovávali a byly o ní dvě, minimálně dvě velmi syté rozpravy zde na plénu a opakované rozpravy na výborech - byla poslaneckou novelou. To znamená, ptáte-li se mě, jestli ministerstvo za mého působení pracovalo na robustním zákoně o podpoře sportu, tedy zcela nové právní normě, tak právě proto, že jsme se vydali úplně jiným směrem, tak nepracovalo. Ta odpověď je velmi jednoduchá.

Co se týká těch tezí, já osobně jsem přesvědčen, že když by měl vznikat tento nový právní předpis, tak ten materiál, jak jste ho označil jako vstupní, je dobrým vstupem a neměl ani tu povahu jít do detailu, protože napřed je potřeba si při přípravě zákonné normy říct, které všechny oblasti je možné postihnout, protože jinak opisujete jenom ten stávající zákon nebo novelizujete. V případě, že by to měl být nějaký nový koncept, tak je namístě si říct, jestli to bude řešit financování sportu, jestli to bude řešit druhou kariéru sportovců nebo jestli jsou to věci, které nemají být kodifikovány, které běží nějakým jiným způsobem nebo jde na ně odkázat na nějaký podzákonný předpis.

Očekával bych s ohledem na to, že problematika sportu - nejen v této Sněmovně, ale i v této Sněmovně, což ukázalo ostatně to průřezové hlasování o podpoře Národní agentury pro sport - je takovým tématem, kdy by ta shoda o tom, co ten nový zákon má být - byť do toho opět jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy můžeme mluvit pouze z toho kontextu školního univerzitního sportu a aktivit, které nám zůstaly a nejsme tím gestorem a nebudeme gestorem toho nového zákona, tak já si myslím, že by tomu měla předcházet ta široká politická, ale i odborná debata o tom, která ta témata v tom zákoně mají být.

Takže jestli se mě skrytě ptáte na to, jaký by měl být další vývoj, tak si myslím, že tento. To znamená na půdě podvýboru pro sport se pobavit o tom, jak objímací by ten zákon měl být. Ale jak říkám, tady nemůžu mluvit za kolegu Hniličku, který má tuto problematiku již na starosti.

Děkuji.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



